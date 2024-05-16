عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

القمة العربية بمملكة البحرين.. عُقدت اليوم الخميس 16 من مايو الجاري، القمة العربية ال33 بحضور القادة والزعماء العرب، في العاصمة البحرينية المنامة، وهى أول قمة عربية تستضيفها مملكة البحرين في تاريخها، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وشارك الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انعقاد الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات، مع مناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الرسائل خلال نص كلمته في القمة العربية، وشدد السيسي علي موقف مصر الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا، أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

حقوق أطفال فلسطين علي ضمير الإنسانية

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال نص كلمته بالقمة العربية بالبحرين، أن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به المنطقة العربية من التحديات والأزمات المعقدة في العديد من الدول، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفرض على الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.

وتابع السيسي، إن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريًا، وإن أطفال فلسطين الذين قُتِل ويُتِّم منهم عشرات الآلاف في غزة ستظل حقوقهم سيفًا مُسَلَطًّا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة.

معالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، ولكن لا توجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين.

وأشار السيسي، أن إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وتتقدم في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع.

رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موقف مصر الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا، أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها، معقبًا: "أُهمٌ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعًا أو تحقق مكاسباً".

وتابع السيسي، إن مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكاً وتحملت في سبيل ذلك أثمانًا غالية وأعباءً ثقيلة، ولكن مصر لا تزال رغم الصورة القاتمة متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء.

نداء للمجتمع الدولي

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي نص كلمته، بتوجيه نداء للمجتمع الدولي، قائلًا: "إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر".

معقبًا: "هذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالاً إلا لأن نضع أيدينا معًا لننقذ المستقبل قبل فوات الآوان ونضع حدًا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين، الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، فالأجيال المقبلة فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي".

دعم القمة العربية لأي تحرك مصري

وأكدت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي تستضيفها مملكة البحرين بحضور القادة والزعماء العرب، على دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة الى طبيعتها في قطاع غزة، وشدد القرار على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات الى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

وأكد القرار الصادر عن القمة، على أن فضح وملاحقة الجرائم والممارسات والمخططات الصهيونية الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، سواء عبر التصريحات والتعابير والبيانات والتقارير وجميع الوسائل السلمية أو المشروعة الأخرى، لا يعتبر بأي حال من الأحوال معاداة للسامية، ورفض النهج الابتزازي الإسرائيلي المضلل الذي يسيء استخدام تهمة معاداة السامية، ويلقيها جزافاً على كل من ينتقد الجرائم والممارسات والسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ورفض كل ما يتوافق مع هذا النهج من سياسات وتشريعات باطلة.

القمة العربية البحرين عبد الفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي العدوان الإسرائيلي غزة تهجير الفلسطينيين فلسطين حل الدولتين رفح معبر رفح دعم القمة العربية القمة العربية الثالثة والثلاثون الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية ال33 إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

موضوعات متعلقة

معلول وعاشور| تصريح من كولر.. وانتظار قرار في الأهلي يخص 3 نجوم

أول 10 سيارات| كل ما تريد معرفته عن "التاكسي الكهربائي" الجديد بالعاصمة الإدارية

69 تعديلا وراثيا| وفاة أول حالة لعملية زرع كلية خنزير في العالم.. ما السبب؟

بركان غضب ضد “أوبر”| تفاصيل محاولة خطف سيدة التجمع.. والضحية: "قولتله مش هتلمسني إلا لو موتني"

تسبب في حزن السوشيال ميديا| من هو يوسف عدلي مربي النعام؟.. حكاية أصغر رجل أعمال رحل في شبابه

تحدي المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في افتتاح موسم الحصاد

غضب الخطيب وتغريم الشناوي| ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟.. تفاصيل 4 طلبات صارمة من الأهلي لاتحاد الكرة

ذات الـ 23.5% و%27| هل تخفض البنوك الشهادات مرتفعة الفائدة؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إعلان المنامة يؤكد ضرورة الوصول لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

وفد جنوب أفريقيا يدعو «العدل الدولية» لفرض تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين

أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث إعلامي لمنتخب مصر

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-