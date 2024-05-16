الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالقمة العربية ال33: “أوجه التهنئة لدولة البحرين الشقيقية على رئاسة القمة والتقدير لجهد السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة”.

وأضاف الرئيس السيسي: “تنعقد قمتنا اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منتطقتنا في التحديات بالعديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.. وتفرض هذه اللحظة على جميع الأطراف الإختيار بين مسارين السلام والإستقرار والأمل أو الفوضي والدمار الذى يدفع إليه التصعيد العسكري المتوصل في قطاع غزة”.

وتابع الرئيس السيسي: “التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبري عنوانها الإنعام فى القتل والإنتقام وحصار كامل لشعب لترويعه و لتهجيرهم قسريا وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي ”.