وفد جنوب أفريقيا يدعو «العدل الدولية» لفرض تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين

دعا وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة «العدل الدولية» إلى فرض تدابير إضافية جديدة لضمان حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، كما دعا أيضًا إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة وإيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح وفد جنوب أفريقيا للعدل الدولية أن حق الدفاع عن النفس لا يعطي دولة استخدام رخصة في إلحاق عنف ودمار وتجويع على شعب بأسره، وذلك خلال بث مباشر للجلسة أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد الوفد أنه يسعى إلى إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب الإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني، مضيفًا أنه طلب بتدابير إضافية مدفوع بالهجوم الإسرائيلي على رفح لأنها آخر مكان قابل لتوفير الحاجات الأساسية.

وأشار وفد جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية أن إسرائيل أجبرت الفلسطينيين على الانتقال إلى رفح الفلسطينية والهجوم عليها سيؤدي إلى إجلائهم قسرًا مرة أخرى، كما أن أفعال إسرائيل في رفح الفلسطينية إصرار على تدمير غزة بالكامل.