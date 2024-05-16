ممثل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: الوضع في رفح الفلسطينية مروع

أكد ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال دمر كل مكان في قطاع غزة واستهدف سكانه ونطالب بوقف الإبادة الجماعية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل جرائمها في غزة باستهداف العاملين بالمجال الإغاثي.

وأضاف ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تستمر في إظهار عدم الاهتمام بحياة الفلسطينيين.

وتابع ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية:" الوضع في رفح الفلسطينية مروع والإبادة الجماعية وصلت إلى مناطق غزة كافة".