إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في غزة.. أبرز تصريحات السيسي بالقمة العربية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بينما تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، فإنها لا تجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين.

وجدد الرئيس السيسي رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: "وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها، والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدماً في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع".

وفي كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة جاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي كالآتي:

-إما مسار السلام أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد في قطاع غزة.

- التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ويسجل مأساة كبرى عنوانها الانتقام وحصار شعب كامل والسعي لتهجريهم واستيطان أراضيهم وسط عجز دولي.

-أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتموا ومنهم عشرات الآلاف ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة.

-لا نجد إرادة سياسية دولية راغبة في إنهاء الاحتلال وحل جذور الصراع عبر حل الدولتين.

-مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا لرفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أو تهجيرهم قسريا.

-إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار.

-واهم من يتصور أن الحلول الأمنية أو العسكرية قادرة على تحقيق الأمن.

-مصير المنطقة ومقدرات شعوب أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب.

-النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين.

- مخطئ من يظن.. أن سياسة حافة الهاوية.. يمكن أن تُجدي نفعاً.. أو تحقق مكاسباً.

- مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكاً.. وتحملت في سبيل ذلك.. أثماناً غالية.. وأعباءً ثقيلة.

-ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي.. تتعرض لاختبار.. لا مثيل له

-هذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالاً.. إلا لأن نضع أيدينا معاً.. لننقذ المستقبل قبل فوات الآوان.. ولنضع حداً فورياً لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين.