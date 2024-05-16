الرئيس السيسي: لانجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الإحتلال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أطفال فلسطين الذين قتلوا و يتموا، منهم عشرات الألاف في غزة ستظل حقوقهم سيفاً مسلطاً على ضمير الإنسانية، حتى إنفاذ العدالة من خلال أليات قانون الدولي.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في القمة العربية الـ33 بالبحرين، :"مصر تنخرط مع الأشقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الإحتلال، ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين"

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى، أن إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئوليتها و المراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً و قولاً، برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قصرياً.