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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 284 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط أكبر صفقة مخدرات في مطروح

المخدرات
المخدرات

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة حاسمة لمتاجري المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمطروح.. قدرت قيمتها المالية بحوالى 284مليون جنيه.

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، مُتخذان من دائرة قسم شرطة برانى بمطروح وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 129,500 كيلو جرام – 2,250 مليون قرص مخدر لعقار "الترامادول" - 1,800 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" –" أر بى جى " - 2 رشاش متعدد - 5 بنادق آلية –– بندقية رصاص – 5 بنادق خرطوش – 3 طبنجات – 28 خزينة متنوعة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة). 

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (284 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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