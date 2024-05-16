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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء سوهاج.. الأمن يكشف التفاصيل

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرتى "مركز شرطة طهطا ، قسم شرطة طهطا" بسوهاج) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء الضغط العالى. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بدائرة مركز شرطة أخميم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "نصف نقل" ملك أحدهم ومُحمل عليها (1075 قطعة حديدية "زاوية" مختلفة الأطوال ، وزنوا حوالى 10 طن) وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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