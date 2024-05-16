تعزيز التعاون العربي.. وزير خارجية البحرين: القمة سادت بها روح أخوية إيجابية

أكد عبد اللطيف بن راشد وزير خارجية البحرين، أن قمة البحرين سادت بها روح أخوية إيجابية ومتفائلة تعبر عن تصميم القادة العرب على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا العربي.

وقال عبد اللطيف بن راشد في كلمته في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات القمة العربية المنعقدة بالبحرين،: "القادة العرب ناقشوا كافة التقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول جهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على كافة المستويات".

وتابع: "القادة العرب ناقشوا مستجدات الأوضاع الإقليمية مؤكدين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".

وأكمل: "القادة العرب أكدوا على المواقف الموحدة في إرساء السلام وأهمية الأمن والسلم الدوليين".