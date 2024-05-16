افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الثاني لمستشفى مصر للطيران .. صور

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الثانى لمستشفى مصر للطيران للسياحة العلاجية والتحول الرقمي والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية تتمتع بإمكانات إقليمية وعالمية كبيرة، لما لمصر من موقع متميز على خريطة السياحة العلاجية، فضلاً عن كونها مقصداً لراغبي الاستشفاء من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنشيط حركة السياحة العلاجية والاستشفائية الوافدة إلى مصر،، وفي ضوء ما اتخذته وزارة الطيران المدنى من خطوات فعالة في هذا المجال بما يحقق تنوع الأنماط السياحية داخل جمهورية مصر العربية.

حضر الافتتاح الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والدكتور أيمن صلاح رئيس مستشفى مصر للطيران للخدمات الطبية، والملاح ياسر سعد مستشار وزيرالطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير، والأستاذة شاهيناز غازي نائب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، ولفيف من قيادات وزارتي الطيران المدني والصحة والخبراء الدوليين والمتخصصين والاستشاريين فى جميع التخصصات الطبية.

هذا وقد بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن أبرز أنشطة مستشفى مصر للطيران وأقسامها المختلفة، وأعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، وكذلك توضيح كافة الخدمات الطبية المقدمة للعملاء.

تبادل الرؤي والخبرات في مجال الخدمات الطبية

وفي كلمته التي رحب خلالها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى بالسادة الحضور خلال مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر الذى تنظمه مستشفى مصر للطيران بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تعميق تبادل الرؤي والخبرات في مجال الخدمات الطبية وجهودها نحو استغلال التحول الرقمي للاستثمار في مجال السياحة العلاجية، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية وخبرات متميزة، مشيدًا بأهمية المؤتمر في وضع الملامح الرئيسية للترويج عن السياحة العلاجية في مصر من خلال تيسير إجراءات المرضى وتوفير خدمة علاجية وطبية متكاملة لراغبي الإستشفاء من جميع أنحاء العالم، مضيفًا بأن الوزارة قد قامت بتبنى العديد من الشراكات والمبادرات الفعالة التى من شأنها تفعيل منظومة التحول الرقمي في كافة المجالات؛ ومن بينها تقديم خدمة طبية تعتمد على الرقمنة الحديثة تقدمها مستشفي مصر للطيران لعملائها بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة مما يوفر الوقت والجهد ويسهم في ترشيد النفقات لمتلقي الخدمة فضلاً عن فتح آفاق أوسع من التعاون الفعال في مختلف أنشطة الطيران المدني،، كما أثنى عباس على دور مستشفى مصر للطيران فى إتخاذ خطوات إيجابية وداعمة تعزز من مكانة مصر وإدراجها على خريطة السياحة العلاجية على مستوى العالم.

وفى ختام افتتاح المؤتمر، وجه وزير الطيران المدني الشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران على جهودهم المخلصة والقائمين على تنظيم هذا الحدث،، متمنيًا لجلسات المؤتمر أن تحقق الإستفادة المرجوة لجميع المشاركين وأن تثري جلساته بتوصيات فعالة تسهم بشكل إيجابي في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية عالية الجودة لزائري مصر.

وفى كلمته أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية على أن مصر تمتلك الإمكانيات والتجهيزات اللازمة ولديها كوادر طبية متميزة تؤهلها في التعامل بشكل بارز مع ملف منظومة السياحة العلاجية مما يجعلها من أهم المقاصد السياحية العالمية في هذا المجال، مؤكدًا بأن مصر من أوائل الدول التي حرصت على توطين الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات؛ ومن ثّم الاعتماد عليه بشكل فعال في المجال الطبي، فضلًا عن تزويد المنظومة الطبية بالأجهزة الرقمية للفحوصات الطبية من خلال استخدام الأشعات بكافة أنواعها كالمقطعية والرنين والإيكو، هذا إلى جانب كفاءة الدور المؤسسي والطبي الذي تمتلكه مصر من مؤسسات وكوادر بشرية وأطقم طبية وتمريض مؤهلة في كافة التخصصات؛ مضيفًا بأن الدولة المصرية لديها إمكانات وقدرات تساعدها في أن تحصل على نصيبها الذي تستحقه من عائدات منظومة السياحة العلاجية العالمية؛ مشيرًا إلى أن مستشفى مصر للطيران لديها إمكانيات وكوادر بشرية متميزة وأجهزة ومعدات طبية حديثة في كافة التخصصات تضاهي المستويات العالمية، فضلا عن دور شركة مصر للطيران كناقل وطني وشريك قوى يساعد في جذب أكبر عدد من السياح مما يدعم حركة السياحة العلاجية،، مثمنًا الدور الحيوي والداعم لمستشفى مصر للطيران في هذا المجال،، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والنجاحات.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية إلى نجاح المستشفى فى الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR وشهادة اعتماد TEMOS المتخصصة فى السياحة العلاجية لتصبح بذلك أول المستشفيات المصرية التي حصلت على مثل هذه الاعتمادات، مما يساعد فى تقديم خدمة طبية عالية المستوى ويعزز من مكانتها كمركز جاذب للسياحة العلاجية بما يتماشي مع توجه الدولة المصرية فى اتخاذ خطوات راسخة نحو إنشاء منصة إلكترونية للسياحة العلاجية تضم أكثر من 27 مستشفى من بينهم مستشفى مصر للطيران، كما تحتوى تلك المنصة على العديد من شركات الطيران على رأسها الشركة الوطنية مصر للطيران موضحاً أن المستشفى قد أنتهت من أحد أهم مشروعتها وهو نظام نبضة PULSE المسؤل عن مراقبة الحالة الصحية للمسافر على متن طائرات مصر للطيران وتقديم الدعم الصحى لها بمساعدة أطقم الطائرة بالتوجيه الطبي اللازم لاستكمال الرحلة بالمتابعة مع غرفة عمليات طبية على مدار الساعة بالمستشفى بالتعاون مع قطاع عمليات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما أنه في حالة الاشتباه من إصابة أي راكب على متن الطائرة يتم تسجيل حالته في بطاقة وتسليمها فور وصول المطار إلى الحجر الصحي لكي يتم التعامل معها، والقيام بالمتابعة اللازمة من جانب فريق الطب الوقائي؛ وهو يعد إضافة للخدمات المقدمة للمسافرين على متن طائراتنا.

كما صرحت شاهيناز غازي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ڤودافون مصر لقطاع خدمة العملاء بأن "ڤودافون بيزنس تفخر بشراكتها مع مصر للطيران، خاصة بعد النجاح في تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية على مختلف المستويات، و تأتى هذه الشراكة في إطار حرص شركة ڤودافون على دعم رؤية مصر 2030 الهادفة لتطوير منظومة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في كافة المحافظات، بالإضافة إلى أهمية استخدام التكنولوجيا لتحقيق تأثير إيجابي في حياة المواطنين، مضيفه بأنه بفضل دعم المؤسسات الحكومية وشركائنا في النجاح، استفاد أكثر من 6 مليون شخص سنويًا في تطوير وميكنة الخدمات العلاجية، من خلال الشراكة مع مصر للطيران لنساهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المستفيدين بالمستشفى، كما تم تدريب فريق عمل المستشفى على استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم المنظومة الصحية، وتعزيز عمليات الرقمنة لفتح آفاق جديدة لخدمات منظومة السياحة العلاجية بمصر من خلال متابعة الحالة الصحية للمريض على متن الطائرة وإرسال البيانات الصحية إلى المستشفى لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة وهو يعد خطوة هامة نحو مواصلة الإرتقاء بخدمات منظومة الرعاية الصحية ويعزز من التحول الرقمي في مصر لمواكبة أحدث التطورات والمعايير العالمية .

هذا وقد قامت الدكتورة كلوديا ميكا المؤسس والرئيس التنفيذي لاعتماد تيموس الدولي للرعاية الصحية بتقديم الشكر لوزارة الطيران المدني ممثلة في مستشفى مصرللطيران على جهودهم و العمل المتميز وكذلك التنسيق والتعاون الدائم من جانب المستشفى لما لها من تاريخ طويل واتخاذها خطوات إيجابية دعمت في حصولها على شهادتي GAHAR و TEMOS،، الأمر الذي يؤكد على دعمها الكامل واهتمامها بمنظومة السياحة العلاجية؛ مشيده بالتميز والتطور الغير مسبوق في تنفيذ المعايير الخاصة باعتماد شهادة تيموس مما ساعد في توفير الوقت وترشيد النفقات، هذا وقد قامت الدكتورة كلوديا بتسليم شهادة TEMOS المتخصصة فى مجال السياحة العلاجية للدكتور أيمن صلاح رئيس مستشفى مصر للطيران، لتصبح مستشفى مصر للطيران أول مستشفى بمصر تحصل على هذا الاعتماد.