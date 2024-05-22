البنك الأهلي الكويتي - مصر يسجل صافي أرباح بقيمة 3.2 مليار جنيه

سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر، نتائج مالية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، حيث حقق البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 189% ليصل إلى 3.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي. كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 71% ليحقق 1.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس من العام الجاري مقارنة بـ 841 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 165% ليبلغ 477 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 180 مليون جنيه مصري في نهاية مارس 2023.

واستمراراً للأداء المتميز للبنك واحتفاظه بمركز مالي قوي على مدار الأعوام السابقة، شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 18% ليصل إلى 115 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 97.6 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023. كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% ليصل إلى 95.9 مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 22% ليصل إلى 60.4 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2023 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.65% في نهاية مارس الحالي.

وتعقيباً على هذه المؤشرات المالية، صرح على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا:" تعكس النتائج المتميزة للبنك خلال الربع الأول من عام 2024 النجاح الملحوظ في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا والتي تؤكد على قوة المركز المالي للبنك وميزانيته العمومية وجودة الخدمات الائتمانية والتمويل المستدام ونسب السيولة بالإضافة إلى الحفاظ على النمو المطرد في حجم الأعمال والربحية، مما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات خلال 2024".