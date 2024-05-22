ضربة جديدة لرئيس وزراء الاحتلال| دول أوروبا تعترف بـ فلسطين.. ماذا يعني ذلك؟

فى ظل استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تحركت النرويج وأيرلندا وإسبانيا لـ الاعتراف بدولة فلسطين، فى ضربة جديدة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، اليوم الأربعاء، أن النرويج ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 من الشهر الجاري، كما أعلنت إسبانيا نيتها الاعتراف فى اليوم نفسه.

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

وقال رئيس الوزراء النرويجي، في تصريحات له اليوم، إنه يتعين علي أوسلو الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وكانت السويد، أول عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية يعترف بدولة فلسطينية رسميًا في عام 2014.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، إن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ولكنها اتخذت الخطوة قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا.

واستدعت إسرائيل سفيريها فى أيرلندا والنرويج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

ومن جانبه، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان النرويج اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وثمنت الرئاسة عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت الرئاسة، أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وقالت: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، واذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن التوجه الأوروبي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل أهمية كبيرة من عدة نواح، الناحية الأولى أنه يكمل سلسلة الاعترافات الدولية بفلسطين، فهناك أكثر من 140 دولة، كان آخرها دولة جامايكا اعترفت بدولة فلسطين، وهناك تبادل للسفارات.

أوروبا فقط الاستثناء في هذا الاعتراف

وأضاف أحمد- خلال تصريحات له، أن أوروبا فقط تعتبر تقريبا هي الاستثناء في هذا الاعتراف الدولي، فهناك 4 أو 3 دول في الاتحاد الأوروبي اعترفت بدولة بفلسطين منها المجر وبولندا وسلوفاكيا، وهذا يمثل إضافة كبيرة ويضاف إلى قائمة الدول التي تعترف بفلسطين، ما يمثل عامل ضغط في الاعتراف الواقعي لها.

ولفت إلى أن الأهمية الثانية، هو التحول في الموقف الأوروبي وإجهاض السردية والمخططات الإسرائيلية التي كانت تتخذ من عملية طوفان الأقصى ذريعة لتصوير أنها تواجه الإرهاب والتهديد، وبالتالي القضاء على القضية الفلسطينية من خلال طمس مفهوم ومشروع الدولة الفلسطينية.

وتابع: "ما يعني القناعة والتحول الأوروبي بأهمية أن ما حدث في 7 أكتوبر وما بعدها وقبلها ما هو إلا عرض لمرض بغياب أفق التسوية السياسية واستمرار الاحتلال وأن الحل الجذري هو في الحل السياسي الشامل".

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وقال سانشيز خلال كلمة في البرلمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين "للخطر ويواصل تدمير غزة"، مشيرا إلى "أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وشدد على أن "التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية".

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الاربعاء الاعتراف بدولة فلسطينية، وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن الحكومة الأيرلندية ايضا ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

حل الدولتين ضروري للسلام الدائم

وقد أشارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تخطط للاعتراف، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح اليوم الأربعاء، لكنها لم تحدد الموضوع.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أنه أمر بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى أيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول بـ الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس: "إنني أبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج، أن إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".

وأضاف أن قرار اليوم يبعث برسالة إلى الفلسطينيين والعالم أن الإرهاب يؤتي ثماره، وبعد أن ارتكبت حماس أكبر مـ.ذبحة لليهود منذ المـ.حرقة، وبعد ارتكاب جرائم جـ.نسية بشعة شهدها العالم، اختارت هذه الدول مكافأة حماس وإيران بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجدير بالذكر، أن الرئاسة الفلسطينية، رحبت بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأن استكمال إجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 مايو الحالي.

وثمنت الرئاسة الفلسطينية عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي اتخاذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

وأكدت الرئاسة، أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وقالت: "إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، واذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الارض".

يذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.

تعليق مصر على اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بفلسطين

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عنوترحيب مصر بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، فقد دعت مصر الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة.

وأضاف البيان، أن مصر جددت مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف الإعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، لاسيما في مدينة رفح الفلسطينية.