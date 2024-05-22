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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قرّب الله أيّام اللقاء.. كاظم الساهر يعلق على جولته الغنائية فى مصر

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء جولة غنائية فى أكثر من بلد عربي يبدأها بدبي مرور بمصر ويختمها ببيروت 

وفى أول تعليق على هذه الجولة حرص كاظم الساهر على الترويج لحفلاته من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب: لا تتخيلوا مدى شوقي للقائكم وجهاً لوجه، في عالم الواقع لا العالم الافتراضي وحسب، قرّب الله أيّام اللقاء.

 

حفلات كاظم الساهر

 

ومن المفترض أن يبدأ كاظم الساهر جولته ابتداء من غدا الخميس بحفل فى دبي داخل منطقة كوكاكولا أرينا حيث بدأ البروفات الخاصة بالحفل منذ عدة أيام.

ونشر الفنان كاظم الساهر مقطع فيديو من بروفات حفله الجديد وعلق كاظم الساهر : لمحة من الروائع التي تنتظركم في دبي.

 

حفل مصر 

ومن المفترض ان يحيى حفل أخر داخل مصر وتحديدا بمنطقة هرم سقارة يوم 28 من الشهر الحالي ويحضره الالاف من جمهوره هنا.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب أمام هرم سقارة بالجيزة يوم 28 يونيو المقبل، التذاكر للجمهور.

 

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، بين الفئات السعرية التالية: (25،440 جنيه، 26،400 جنيه، 27،360 جنيه، 28،320 جنيه، 29،280 جنيه، 30،240 جنيه، 31،200 جنيه، 32،160 جنيه).  

 

حفل بيروت 

ويستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 5 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف، وروج كاظم الساهر، لحفله الغنائي المرتقب في لبنان يوم 5 يوليو، ولم تعلن الشركة المنظمة للحفل موعد طرح التذاكر.

وكان كاظم الساهر طرح الفترة الماضية، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

 

حفلات كاظم الساهر كاظم الساهر حفل مصر

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