عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 39

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الانحاء، مائل للحرارة علي السواحل الغربية حار علي السواحل الشرقية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكونا معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:- 
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 24
العاصمة الادارية 39 23
6 اكتوبر 38 22
بنها 38 23
دمنهور 33 22
وادى النطرون 39 22
كفر الشيخ 36 23
المنصورة 38 24 
الزقازيق 39 24 
شبين الكوم 39 23
طنطا 38 23
دمياط 32 22 
بورسعيد 32 24
الاسماعلية 40 21
السويس 39 22
العريش 33 20
رفح 32 19
رأس سدر 41 23
نخل 38 18 
كاترين 32 15
الطور 37 25
طابا 35 26
شرم الشيخ 41 28
الاسكندرية 28 21
العلمين 26 20
مطروح 26 19
السلوم 28 20
سيوة 36 20
رأس غارب 41 29
الغردقة 42 29
سفاجا 42 28
مرسى علم 40 27
شلاتين 42 28
حلايب 34 28
أبو رماد 40 27 
رأس حدربة 33 28
الفيوم 40 24
بني سويف 41 24
المنيا 42 25
أسيوط 42 26
سوهاج 43 27
قنا 45 29 
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
الوادى الجديد 46 26
أبوسمبل 44 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:- 
العظمى الصغرى
مكة 42 27
المدينة 42 30
الرياض 43 27
المنامة 36 30
أبوظبى 42 30
الدوحة 41 30
الكويت 43 28
دمشق 34 16
بيروت 26 22
عمان 31 18
القدس 30 16
غزة 27 21
بغداد 39 25
مسقط 37 31
صنعاء 30 14
الخرطوم 44 31
طرابلس 29 20
تونس 27 17
الجزائر 22 15
الرباط 22 14
نواكشوط 34 22

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 28 14
إسطنبول 23 15
إسلام آباد 41 26
نيودلهى 44 31 
جاكرتا 35 25 
بكين 26 18
كوالالمبور 33 25
طوكيو 27 19 
أثينا 28 17
روما 23 11
باريس 20 12
مدريد 25 12
برلين 22 13
لندن 17 10
مونتريال 27 15
موسكو 19 09
نيويورك 29 19
واشنطن 30 19
أديس أبابا 25 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد

بسبب دونجا .. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-