وزارة الشباب: قطار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة يصل مطروح غدا

ذكرت وزارة الشباب والرياضة، أن قطار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة سيتوجه غدا الخميس إلى محافظة مطروح؛ ضمن المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر على التوالي، داخل قرى "حياة كريمة" ومحافظات الصعيد والحدودية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم/الأربعاء/ أن القوافل التعليمية تقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية علي مدار يومي /الخميس/ و/الجمعة/.



وتستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية للمرحلتين الإعدادية والثانوية 6 محافظات ( أسوان ، الشرقية ،الفيوم ، أسيوط ، مطروح ، الدقهلية ) للوصول لــ300 ألف طالب وطالبة ،بالإضافة الي تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة .



ومن المقرر أن يتم تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .