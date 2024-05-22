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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل

قصف غزة
قصف غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر دولة كبيرة ومحترفة ودولة مؤسسات ولديها أجهزة أمنية على مستوى عالي من الكفاءة والاحترافية تتعامل في مثل هذه الأمور، ومصر أجرت العديد من الاتفاقات السابقة بين فلسطين وإسرائيل، وهي دولة سلام وتعمل لنشر السلام في المنطقة لأنها تخشى ترتجل المنطقة نتيجة هذه الحرب.

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع إسرائيل وما تفعله من تجاوزات، ومع ذلك يشن الإعلام الإسرائيلي هجمات على مصر ويتهمها بأنها تمول حماس بالأسلحة وأنها لا تفتح المعبر، موضحًا أن هذه التصريحات الإسرائيلية أقرب أن تكون اتهامات جزافية ليس لها من الواقع شيء، ومصر دولة منضبطة ومؤسسية وتقود المنطقة والمفاوضات بشكل احترافي وكفء، رغم أن هذه المفاوضات بها الكثير من التفاصيل والتعقيدات الفنية التي تحتاج لضباط لديهم دراية بالعقلية الإسرائيلية والفلسطينية.

وأوضح أن مصر متعاطفة بشكل كبير جدًا مع ما يحدث في فلسطين والشهداء وتحاول أن تقدم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ومصر يهمها السلام وتعمل على ذلك دائمًا، مؤكدًا أن مصر أدرات الاتفاق بشكل مميز وفي النهاية هربت الحكومة الإسرائيلية من التوقيع، ومع زيادة الضغوط الدولية تريد أن تلقي التهم والضغوط على مصر تحت عنوان «مصادر مطلعة»، متابعًا: «فليخرج مسئول إسرائيلي أو أمريكي عن وجود خطأ.. هناك سيكون هناك وقفة قوية من مصر».

محمود مسلم لجنة الثقافة والسياحة مجلس الشيوخ فلسطين إسرائيل

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