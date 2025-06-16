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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد 4 أيام.. عبد المنعم سعيد يكشف السيناريوهات المقبلة لـ الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. فيديو

نتياهو
نتياهو
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، عن السيناريوهات المتوقعة حول الحرب الإيرانية الإسرائيلية القائمة بينهما الآن.

وقال عبد المنعم خلال لقائه مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أهم سلاح لدى الكيان الصهيوني هو كتيبة الموساد داخل إيران، مؤكدًا أن الحرب في بدايتها ومتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "على الدول الغربية أن يشعروا بالعار تجاه ما يحدث منهم تجاه إسرائيل، لأنهم يدعمونها الآن في الدفاع عن نفسها وتبرير ما تقوم به ضد إيران على الرغم أنها هي من بدأت الحرب".

وأوضح عبد المنعم، أن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "خداع وكذاب"، كما أنهم على علم بما ستقوم به إسرائيل، مؤكدًا أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت خدعة أيضًا.

وأشار عبد المنعم إلى أن هناك تقارير تتحدث عن تزويد باكستان لإيران بأكثر من 750 صاروخ في حربها الحالية ضد إسرائيل، موضحًا أن إيران لديها فتوى تحرم إنتاج أسلحة نووية لأن ستؤدي بحياة الأبرياء.

وأردف عبد المنعم سعيد، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران لا يصنع قنبلة نووية، موضحًا أن هناك تقارير تشير إلى أن إيران تغش في هذه النسبة، وربما تكون أعلى من ذلك.

وأوضح عبد المنعم سعيد، أن تدخل بعض القوى الإقليمية أحد السيناريوهات المطروحة في الحرب الراهنة بين إيران وإسرائيل.  https://www.youtube.com/watch?v=liJfdSw2CpU

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، عن السيناريوهات المتوقعة حول الحرب الإيرانية الإسرائيلية القائمة بينهما الآن.

وقال عبد المنعم خلال لقائه مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أهم سلاح لدى الكيان الصهيوني هو كتيبة الموساد داخل إيران، مؤكدًا أن الحرب في بدايتها ومتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "على الدول الغربية أن يشعروا بالعار تجاه ما يحدث منهم تجاه إسرائيل، لأنهم يدعمونها الآن في الدفاع عن نفسها وتبرير ما تقوم به ضد إيران على الرغم أنها هي من بدأت الحرب".

وأوضح عبد المنعم، أن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "خداع وكذاب"، كما أنهم على علم بما ستقوم به إسرائيل، مؤكدًا أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت خدعة أيضًا.

وأشار عبد المنعم إلى أن هناك تقارير تتحدث عن تزويد باكستان لإيران بأكثر من 750 صاروخ في حربها الحالية ضد إسرائيل، موضحًا أن إيران لديها فتوى تحرم إنتاج أسلحة نووية لأن ستؤدي بحياة الأبرياء.

وأردف عبد المنعم سعيد، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران لا يصنع قنبلة نووية، موضحًا أن هناك تقارير تشير إلى أن إيران تغش في هذه النسبة، وربما تكون أعلى من ذلك.

وأوضح عبد المنعم سعيد، أن تدخل بعض القوى الإقليمية أحد السيناريوهات المطروحة في الحرب الراهنة بين إيران وإسرائيل. 

الدكتور عبد المنعم سعيد الإيرانية الإسرائيلية أحمد موسى الموساد

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