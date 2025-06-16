قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
ربنا يسعد بيك مصر.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لـ عادل إمام
مقتل عاملين في الهلال الأحمر الإيراني خلال غارة إسرائيلية على طهران
سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح
هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
طالبة تنهي حياة شقيقها الأصغر بإحدى قرى الدقهلية
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
بريطانيا تطلب من رعاياها في إسرائيل تسجيل بياناتهم لتوجيه أي مساعدة
تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة
من هو أنطوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية
دعاء الثناء على الله قبل الطلب.. اعرف آداب التضرع إلى خالقك
وزراء خارجية 20 دولة إسلامية يؤكدون رفضهم للعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعون للتهدئة والحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ دراسات إيرانية لإبراهيم عيسى: العقيدة الإيرانية تميل إلى فكرة المواجهة المباشرة والاستشهاد

الحرب الإسرائيلية الإيرانية
الحرب الإسرائيلية الإيرانية
علي مكي

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إن إيران تعاملت باستهتار شديد مع التهديدات الإسرائيلية، رغم أن الجميع كان على يقين بأن تل أبيب ستشن ضربات على العمق الإيراني، مشيرًا إلى أن هذا التعامل غير الجاد نابع من رغبة طهران في الحفاظ على الصورة العامة للدولة أمام الداخل والخارج.

وأوضح "لاشين"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم إخلاء مبنى التلفزيون الإيراني، رغم التهديدات العلنية والاستهداف الفعلي له من قبل إسرائيل، يعكس عقلية إيرانية ترفض الظهور بمظهر الضعف أمام تل أبيب، حتى وإن كان الثمن تعريض المدنيين للخطر، مؤكدًا أن هناك مشكلة بنيوية في طريقة تعاطي النظام الإيراني مع التهديدات العسكرية.

وأضاف أن الخطاب الإعلامي الإيراني لا يزال يصور إسرائيل كـ"كيان ضعيف"، ولا يتعامل بجدية مع قدراتها العسكرية، موضحا أن العقيدة الإيرانية تميل إلى فكرة المواجهة المباشرة والاستشهاد، لا إلى الاحتماء أو الإخلاء، وأن هذا النهج جزء من المنظومة الفكرية داخل النظام.

وأشار إلى أن إيران لا تملك ملاجئ عامة للمدنيين، على عكس ما هو موجود في إسرائيل، وأن تلك الملاجئ فهي مخصصة في الغالب للقوات العسكرية فقط، مضيفًا: "الطبيعة الإيرانية تفرض نفسها، فهناك مشاهد انتحارية داخل المجتمع يتم النظر لها كأعمال بطولية واستشهادية".

وتابع قائلا : "رغم بدء بعض حالات النزوح من طهران بسبب تصاعد الضربات، إلا أن المدنيين يدركون أن مدنًا إيرانية أخرى أيضًا معرضة للاستهداف، ولذلك لا يتعامل الشعب أو النظام مع ما يحدث على أنه أزمة مؤقتة، بل كجزء من المصير الإيراني الممتد".

أحمد لاشين ايران اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

إلتون خوسيه رفقة رونالدو

نجم النصر السعودي يعلن رغبته في اعتناق الإسلام

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

شاهد..الأسطورة ليونيل ميسي يحمل شعار النادي الأهلي

ميسي يقلب السوشيال ميديا بصورة عن الأهلي.. إيه الموضوع

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

بالصور

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل الغريبة المغربية.. حلوى الأصالة والبساطة في كل لقمة

طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية

فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد