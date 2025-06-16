أستاذ دراسات إيرانية لإبراهيم عيسى: العقيدة الإيرانية تميل إلى فكرة المواجهة المباشرة والاستشهاد

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إن إيران تعاملت باستهتار شديد مع التهديدات الإسرائيلية، رغم أن الجميع كان على يقين بأن تل أبيب ستشن ضربات على العمق الإيراني، مشيرًا إلى أن هذا التعامل غير الجاد نابع من رغبة طهران في الحفاظ على الصورة العامة للدولة أمام الداخل والخارج.

وأوضح "لاشين"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم إخلاء مبنى التلفزيون الإيراني، رغم التهديدات العلنية والاستهداف الفعلي له من قبل إسرائيل، يعكس عقلية إيرانية ترفض الظهور بمظهر الضعف أمام تل أبيب، حتى وإن كان الثمن تعريض المدنيين للخطر، مؤكدًا أن هناك مشكلة بنيوية في طريقة تعاطي النظام الإيراني مع التهديدات العسكرية.

وأضاف أن الخطاب الإعلامي الإيراني لا يزال يصور إسرائيل كـ"كيان ضعيف"، ولا يتعامل بجدية مع قدراتها العسكرية، موضحا أن العقيدة الإيرانية تميل إلى فكرة المواجهة المباشرة والاستشهاد، لا إلى الاحتماء أو الإخلاء، وأن هذا النهج جزء من المنظومة الفكرية داخل النظام.

وأشار إلى أن إيران لا تملك ملاجئ عامة للمدنيين، على عكس ما هو موجود في إسرائيل، وأن تلك الملاجئ فهي مخصصة في الغالب للقوات العسكرية فقط، مضيفًا: "الطبيعة الإيرانية تفرض نفسها، فهناك مشاهد انتحارية داخل المجتمع يتم النظر لها كأعمال بطولية واستشهادية".

وتابع قائلا : "رغم بدء بعض حالات النزوح من طهران بسبب تصاعد الضربات، إلا أن المدنيين يدركون أن مدنًا إيرانية أخرى أيضًا معرضة للاستهداف، ولذلك لا يتعامل الشعب أو النظام مع ما يحدث على أنه أزمة مؤقتة، بل كجزء من المصير الإيراني الممتد".