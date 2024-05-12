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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك صارخ لقيم الإنسانية.. فيديو

محمود مسلم
محمود مسلم

علق محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية.

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وقال محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية هو انتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية وانتهاك أيضًا لحقوق الإنسان، ومن الطبيعي أن نشاهد تصريحات لتهدئة الموقف الإنساني من الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض.

أضاف مسلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامح «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد،: نحن الآن في ذروة الأحداث.. الدولة المصرية لديها العديد من الأسباب والمآخذ التي تقوم بها ضد ما يحدث في رفح الفلسطينية، وهو ما دفعها لتحذير إسرائيل من التصعيد الدولي.

وتابع: مصر معروفة بالصبر على الممارسات الإسرائيلية، ولكنها لن تصمت طويلا، فقد نجح المفاوض المصري في تقديم مقترح أقرب للواقع والتوافق، لأنه صاحب الشأن الرفيع في المنطقة.

أوضح أن الأحداث الجارية الآن في منطقة رفح الفلسطينية؛ يأتي نتيجة الهجوم العسكري من إسرائيل رغم رفض المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية لهذه الأفعال.

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