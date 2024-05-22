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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تناقش تجديد مبادرة زيرو جمارك على الذهب.. وتؤكد: السعر الحالي عادل

صدى البلد

قال الدكتور ناحي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن وزارة التموين تسعى من أجل تجديد مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب منوها أنها أفادت الاقتصاد المصري كثيرا ولها إيجابيات عديدة .

أضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب في تصريحات ل صدى البلد أن سعر الذهب الحالي متقارب مع السعر العالمي خاصة مع عدم وجود أي مؤثرات داخلية على السعر المحلي بفضل إجراءات الحكومة في توفير الدولار عبر قنوات الشرعية.

تابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن مستقبل أسعار الذهب في مصر مرتبط بالسعر العالمي وقرارات الفيد الي الأمريكي الفترة المقبل بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وتقارير الاقتصاد الأمريكي التي تؤثر يشكل كبير على أداء الذهب.

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