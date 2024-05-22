تطاول عليا بأبشع الألفاظ.. الفنانة أميرة هاني تكشف تفاصيل تطاول سائق أوبر عليها

أكدت الفنانة أميرة هاني، أنه أنا شخصية غير مثيرة للجدل نهائي، مشيرة إلى ان سائق شركة التوصيل استفزني بعد أن طلبت الرجلة، تطاول عليا بأبشع الألفاظ.

وقال أميرة هاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “بقول للشركة حرام عليكم ارحمونا من السواقين دول، مؤكدة أنه قدمت شكوى للشركة وردهم كان صادم ليا”.



وتابعت الفنانة حبيت انزل بوست لقيت إن أوبر مصر أساساً عامل مشاكل ف انا هحذف الابليكشن اللي مفيش عليه رقابة ده ولا علي السواقين و أكتفي بهذا البوست للشخص اللي تطاول عليا بدون سبب.