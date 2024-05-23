العروض المؤقتة.. أشهر خدع المتاجر تدفعك لشراء أكثر من احتياجاتك

هناك بعض الخدع والاستراتيجيات التسويقية التي تستخدمها المتاجر لتشجيع العملاء على الشراء بكميات أكبر من احتياجاتهم الفعلية، ومن أبرزها، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

العروض المؤقتة

تُطرح هذه العروض كـ"عروض خاصة" أو "عروض لفترة محدودة" لإقناع العملاء بشراء كميات أكبر قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة. وهذا يدفع العملاء إلى الشراء بتسرع لخوفهم من فوات الفرصة.



تقديم الكميات الكبيرة بأسعار منخفضة

يتم طرح عبوات أو أحجام أكبر بأسعار وحدة أرخص من الأحجام الأصغر، مما يشجع العملاء على شراء الكميات الأكبر حتى لو لم يكن لديهم حاجة فعلية لها.



التوزيع الذكي للمنتجات

يتم وضع المنتجات ذات الطلب الأكبر في أماكن بارزة لإغراء العملاء بشرائها، كما يتم تنظيم المنتجات بطريقة تجذب العملاء لشراء منتجات إضافية.



الخصومات على الكميات الكبيرة

تقديم خصومات على الكميات الكبيرة يدفع العملاء إلى شراء أكثر من احتياجاتهم الفعلية لتحقيق وفورات أكبر.



عروض "اشتر واحد وخذ واحد مجانًا"

هذه العروض تشجع العملاء على شراء ضعف الكمية التي يحتاجونها فعليًا.

الهدف من هذه الخدع هو زيادة حجم المبيعات، لذا ينصح العملاء بالتريث والتفكير جيدًا في احتياجاتهم الفعلية قبل الشراء.