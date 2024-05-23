عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

العروض المؤقتة.. أشهر خدع المتاجر تدفعك لشراء أكثر من احتياجاتك

أشهر خدع المتاجر
أشهر خدع المتاجر لدفعك لشراء أكثر من احتياجاتك

هناك بعض الخدع والاستراتيجيات التسويقية التي تستخدمها المتاجر لتشجيع العملاء على الشراء بكميات أكبر من احتياجاتهم الفعلية، ومن أبرزها، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

هيئة الدواء: قادرون على تجاوز التحديات كافة ولن يكون هناك عجز داخل السوق

شبانة يوجه رسالة هامة لنجوم الأهلي قبل موقعة الترجي

العروض المؤقتة

تُطرح هذه العروض كـ"عروض خاصة" أو "عروض لفترة محدودة" لإقناع العملاء بشراء كميات أكبر قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة. وهذا يدفع العملاء إلى الشراء بتسرع لخوفهم من فوات الفرصة.


تقديم الكميات الكبيرة بأسعار منخفضة

يتم طرح عبوات أو أحجام أكبر بأسعار وحدة أرخص من الأحجام الأصغر، مما يشجع العملاء على شراء الكميات الأكبر حتى لو لم يكن لديهم حاجة فعلية لها.


التوزيع الذكي للمنتجات

يتم وضع المنتجات ذات الطلب الأكبر في أماكن بارزة لإغراء العملاء بشرائها، كما يتم تنظيم المنتجات بطريقة تجذب العملاء لشراء منتجات إضافية.


الخصومات على الكميات الكبيرة

تقديم خصومات على الكميات الكبيرة يدفع العملاء إلى شراء أكثر من احتياجاتهم الفعلية لتحقيق وفورات أكبر.


عروض "اشتر واحد وخذ واحد مجانًا"

هذه العروض تشجع العملاء على شراء ضعف الكمية التي يحتاجونها فعليًا.
الهدف من هذه الخدع هو زيادة حجم المبيعات، لذا ينصح العملاء بالتريث والتفكير جيدًا في احتياجاتهم الفعلية قبل الشراء.

العروض العروض المؤقتة والاستراتيجيات الكميات الكبيرة الخدع الشراء طرح عبوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2700 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وعيار21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة بورسعيد بعد قليل ..عبر هذا الرابط

رسميا الآن| تراجع يضرب سعر الدولار بالبنوك والأخضر يفقد 4 جنيهات

الساعات الأشد سخونة قربت.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن الطقس ودرجات الحرارة

بنسبة نجاح 85.1%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بفستان ملفت.. أيتن عامر تثير الجدل بعد إنقاص وزنها

ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38

«محاط بالحمقى».. رسالة غامضة من صلاح تثير الجدل بشأن موقفه من المنتخب

موضوعات متعلقة

العمل في إسبوع: 6 أيام إجازة القطاع الخاص.. و2070 وظيفة بـ12 مُحافظة

العمل في 10 سنوات.. البطالة تنخفض لـ6.9%.. وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه

سعرهم لقطة.. أرخص موبايلات سامسونج في مصر حاليا

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

العمل في أسبوع.. تأهيل 305 امرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. ووظائف بـ13 محافظة

مدبولي: اهتمام بالغ من الرئيس بمقترحات الحوار الوطني ونحرص على مُتابعة تنفيذ التوصيات

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

عروض رمضان السعودية | كيف تحصل على سيارة بكل سهولة؟

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

أمير هشام: لاعبو الأهلي يفكرون في طباعة قمصان بصورة معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على سيارة في جنوب لبنان| شاهد

بمعجون الأسنان فقط.. حقيقة إصلاح شاشة موبايلك من كل الخدوش والكسور

191 ألف طالب يختتمون ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة اليوم

شاهد .. خطاب الزمالك إلى وليد العطار لتأجيل مباراة بروكسي في كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري تستعرض أناقتها.. سعر فستان مايا دياب يثير الجدل

بسبب درجات الحرارة.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في الرياض|شاهد

سعر فستان مايا دياب يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

رغم انتمائه للأهلي.. سعد الصغير يوجه تحية خاصة للزمالك وشيكابالا

«الهوت شورت» و«الحشيش» و«الجـن».. فيديوهات فدوى مواهب تغضب المصريين وبلاغ للنائب العام|فيديوجراف

من أين لك هذا.. مصادرة أموال مصمم الأزياء إسلام سعد |فيديوجراف

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-