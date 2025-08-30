مواصفات سيارة سيتي راي الجديدة

أعلنت جيلي أوتو عن إطلاق سيارتها الجديدة كليًا سيتي راي في السوق المصرية، بالتعاون مع وكيليها أوتوموبيلتي وأبو غالي موتورز. السيارة تنتمي لفئة SUV المدمجة، وتجمع بين التصميم العصري، الأداء العالي، والتقنيات المتطورة لتلبية احتياجات الشباب والعائلات.

تتميز سيتي راي بأبعادها الكبيرة التي تجعلها الأكثر رحابة في فئتها، حيث يبلغ طولها 4510 ملم، وعرضها 1865 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2701 ملم. التصميم الخارجي يظهر بجرأة وشكل رياضي، مع شبك أمامي أسود، مصابيح LED أوتوماتيكية، وعجلات رياضية ألمنيوم بقياس 18 أو 19 بوصة.

داخل المقصورة، تقدم السيارة تجربة فاخرة ومريحة. تتوسطها شاشة معلوماتية قياس 13.2 بوصة تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8155، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة. السقف البانورامي الممتد وشاحن الهاتف اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط يعززان الإحساس بالفخامة. كما تتميز المقصورة بمقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائيًا، وإضاءة محيطية بـ72 لونًا، ونظام صوتي بـ8 سماعات.

تعمل سيتي راي بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر يولد قوة 172 حصانًا وعزم دوران 290 نيوتن-متر، مع ناقل حركة DCT بسبع سرعات. يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.9 ثوانٍ، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في فئتها.

على صعيد الأمان، توفر السيارة 6 وسائد هوائية، مثبت سرعة متأقلم (ACC)، كاميرا 540 درجة، ونظام الكبح التلقائي في الطوارئ (AEB).

تتوافر السيارة بثلاث فئات: Comfort بسعر 1,249,000 جنيه، Premium بسعر 1,329,000 جنيه، وSport بسعر 1,399,000 جنيه، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الأداء والرفاهية.