قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعلية
غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة
أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب
كله راح هناك .. عمرو أديب يشيد بتحرك المسؤولين في حادث قطار مطروح
قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام
وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح
بعد الهزيمة أمام بيراميدز.. محمد يوسف يعاقب لاعبي الأهلي بهذه الطريقة
قرار عاجل ضد سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة في مقابر الإمام الشافعي
‎13 دقيقة تصفيق لصناع فيلم Frankenstein بعد عرضه في مهرجان فينيسيا
مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي
بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة سيتي راي الجديدة

سيارة
سيارة
أحمد عبد القوى

أعلنت جيلي أوتو عن إطلاق سيارتها الجديدة كليًا سيتي راي في السوق المصرية، بالتعاون مع وكيليها أوتوموبيلتي وأبو غالي موتورز. السيارة تنتمي لفئة SUV المدمجة، وتجمع بين التصميم العصري، الأداء العالي، والتقنيات المتطورة لتلبية احتياجات الشباب والعائلات.  

تتميز سيتي راي بأبعادها الكبيرة التي تجعلها الأكثر رحابة في فئتها، حيث يبلغ طولها 4510 ملم، وعرضها 1865 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2701 ملم. التصميم الخارجي يظهر بجرأة وشكل رياضي، مع شبك أمامي أسود، مصابيح LED أوتوماتيكية، وعجلات رياضية ألمنيوم بقياس 18 أو 19 بوصة.  

داخل المقصورة، تقدم السيارة تجربة فاخرة ومريحة. تتوسطها شاشة معلوماتية قياس 13.2 بوصة تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8155، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة. السقف البانورامي الممتد وشاحن الهاتف اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط يعززان الإحساس بالفخامة. كما تتميز المقصورة بمقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائيًا، وإضاءة محيطية بـ72 لونًا، ونظام صوتي بـ8 سماعات.  

تعمل سيتي راي بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر يولد قوة 172 حصانًا وعزم دوران 290 نيوتن-متر، مع ناقل حركة DCT بسبع سرعات. يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.9 ثوانٍ، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في فئتها.  

على صعيد الأمان، توفر السيارة 6 وسائد هوائية، مثبت سرعة متأقلم (ACC)، كاميرا 540 درجة، ونظام الكبح التلقائي في الطوارئ (AEB).  

تتوافر السيارة بثلاث فئات: Comfort بسعر 1,249,000 جنيه، Premium بسعر 1,329,000 جنيه، وSport بسعر 1,399,000 جنيه، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الأداء والرفاهية.

سيارة جديدة سرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

أرشيفية

الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

بالصور

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية و السمسميةو الحمصية"

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"

فيديو

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد