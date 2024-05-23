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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسواق الخليج تحت ضغط انخفاض أسعار النفط.. والسبعيني المصري يسجل ثاني خسارة يومية

صدى البلد

ارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيسية بنسبة 0.3% لينهي سلسلة خسائر استمر لثلاث جلسات على التوالي.

كما تراجعت مستويات السيولة إلى 5.3 مليار ريال وسط ارتفاع 84 سهماً فقط من أصل 234 شركة مدرجة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3% ليغلق فوق مستويات 80 ريالاً، بالإضافة لارتفاع سهم أكوا باور بنسبة 2.4% ليغلق فوق 480 ريالاً لأول مرة في تاريخه.

كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.3% ليغلق فوق مستويات 30 ريالاً لأول مرة في 3 أسابيع على الرغم من تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي. 

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق أمس، الأربعاء، بعد أن قال العديد من مسئولي البنك أمس الأول، الثلاثاء، إنه من الأفضل التحلي بالصبر قبل البدء في خفض الفائدة.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على تباين  لتنخفض القيمة السوقية إلى 1.839 تريليون جنيه وسط انخفاض نسبي للسيولة إلى 4 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة طفيفة بلغت 0.01% مع تراجع سهم أبو قير للأسمدة 2.9% وصعود سهم إيديتا للصناعات الغذائية 7% بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 27% في الربع الأول.

بينما انخفض المؤشر السبعيني بنسبة 0.35% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي.

وأظهرت بيانات جلسة الأربعاء تسجيل الأجانب صافي بيع بقيمة 554 مليون جنيه مقابل صافي شراء للعرب والمصريين بقيمة 527 و27 مليون جنيه على التوالي.

وفي مقابلة مع CNBC عربية، ‏قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري سيصل إلى 2.4%، متوقعة أن يتباطأ النمو بنهاية ‏العام إلى 2.8% ‏بسبب التوترات الجيوسياسية الراهنة.

الأسواق الخليجية:

أغلقت أغلب أسواق الخليج الرئيسية على انخفاض  بضغط من انخفاض أسعار النفط وانحسار المحفزات وترقب صدور محضر اجتماع السياسة الأخير للفدرالي الأمريكي.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% بعد هبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9% وسهم المتحدة للتنمية 1.4%.

بينما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.1% بدعم من ارتفاع سهمي صناعات وزين بنسبة 2.1% و0.7% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% ليغلق عند أدنى مستوياته في 4 أشهر متأثراً بانخفاض سهم الإمارات دبي الوطني بأكثر من 1.5%.

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% ليغلق دون مستويات 9000 نقطة لأول مرة في 27 شهراً بضغط من انخفاض سهمي ألفا ظبي والعالمية القابضة بنسبة 3% و0.1% على التوالي.

واستقر سهم أبوظبي الأول عند الإغلاق بعد تقارير عن إجرائه محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة مجموعة كوتش التركية البالغة 61.2% في بنك يابي كريدي ومقره إسطنبول مقابل 8 مليارات دولار.

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