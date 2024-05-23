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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قمر الحليب.. الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية تستمر لأكثر من 5 ساعات

صدى البلد

نشهد اليوم، الخميس، ظاهرة فلكية بديعة، حيث نرى ظهور قمر مايو "بدر ذو القعدة"، والمعروف بـ “قمر الحليب”، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعة والفريدة، حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

شاهد الفيديو:

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: “إننا نشهد اليوم قمر الحليب بدر مايو، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%”.

وأضاف تادرس أن بدر شهر مايو يُعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه قمر الزهرة، وقمر الذرة، حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه قمر الحليب.

وأشار إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ونوه أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ونشهد ظاهرة اكتمال القمر (بدر مايو) اليوم، الخميس الموافق 23 مايو، حيث يصل القمر إلى لحظة البدر في ذلك اليوم في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقة صباحا، يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

شاهد الفيديو:

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