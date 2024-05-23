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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رقم قياسي جديد.. أكثر من 650 ألف طن صادرات مصر من البطاطس

صدى البلد

صرحت وزارة الزراعة أنه بلغت صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى 23/24 حوالى ٦٥٠ ألف طن حتى 20 مايو الجاري وذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية .

أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية

 

وأشار التقرير الى أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي حوالى 350 ألف طن وروسيا حوالى 50 ألف طن والدول العربية حوالى 180 ألف طن بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى حوالى 70 ألف طن مشيرا إلى أن الموسم التصديري مازال مستمرا .


وفي سياق متصل د نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، كانت قد أعلنت عن  ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري، حوالي ٩٤٠ الف طن، بإجمالي عدد عينات ٣٦٩٩٥ عينة، من بينها ٤٠٨ الف و ٧٧ طن تمثل ١٦٤٤٩ عينة، تم فحصها خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الجاري.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد عقد اجتماعا مؤخرا مع قيادات الوزارة وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية لمتابعة إجراءات تصدير البطاطس وسبل زيادة صادرات مصر منها وذلك لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الأجنبي. 
القصير خلال الاجتماع كان قد وجه كافة أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعى وكذلك المصدرين عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أى ممارسات غير منضبطة قد تؤدى ليس فقط برفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصرى ،  

وزير الزراعة كان قد طالب أيضا المجلس التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة .


ووجه القصير كل الجهات التعامل بأقصى درجات  الشدة مع أى حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التى اصبح  لها إسم كبير فى كل الأسواق العالمية وبذلت الدولة والمصدرين والمنتجين جهود كبيرة طوال سنوات الماضية حتى وصلت الى هذا المستوى المتميز مؤكدا أننا نتطلع للمزيد ولسنا مستعدين لاى اختراقات من أى طرف مهما كان شأن من اقترف الخطأ .

 

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