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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بكام الطن النهارده؟ اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى البناء، مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت، وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر، خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير.

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لراغبي البناء.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بعد انخفاضها

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ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت.

أسعار الحديد اليوم الخميس

سجلت أسعار الحديد اليوم ما يلي:

- بلغ سعر طن حديد عطية 38 ألفا و500 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 41 ألفا و500 جنيه.

- فيما سجل طن حديد الكومي 37 ألفا و500 جنيه.

- كما وصل سعر طن المراكبي إلى 41 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد بيانكو 37 ألفا و500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- فيما سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2070 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2010 جنيهات.

- فيما بلغ طن أسمنت أسمنت السويدي 2170 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 2060 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 1970 جنيها.

- فيما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- فيما وصل طن جبس البلاح إلى 1350 جنيها.

- فيما بلغ سعر طن جبس السويس إلى 1300 جنيه.

- وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- كما وصل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء إلى 3800 جنيه.

- ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

- ووصل أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 2110 جنيهات.

- كما سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2110 جنيهات.

- فيما وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2200 جنيه.

- فيما وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2110 جنيهات.

- فيما سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1340 جنيها.

- فيما وصل سعر أسمنت الواحة المخلوط إلى 1350 جنيها.

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بعد التصالح على مخالفات البناء.. شوف أسعار الحديد والأسمنت وصلت لكام

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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس

ويضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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