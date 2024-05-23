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رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: ادعاءات CNN الكاذبة محاولة بائسة لتشويه جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

رضا فرحات، نائب رئيس
رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن ادعاءات شبكة CNN الكاذبة حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية محاولة بائسة لتضليل الرأي العام العالمي وتشويه صورة الجهود الحقيقية المبذولة من قبل مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن محاولات الإساءة إلى هذه الجهود والترويج للأكاذيب لن تؤثر على التزام مصر الراسخ بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي الادعاءات الكاذبة التي نشرتها شبكة CNN هي استمرار للعديد من الوقائع المزورة والقصص الملفقة حول الحرب في الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 و المطلع جيدا على تقارير هذه الشبكة يتيقن أنه ليس بجديد عليها تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب عن الدولة المصرية التي تمتلك تاريخ طويل وحافل في دعم جهود السلام وكانت دائماً وسيطاً موثوقاً بين الجانبين وساهمت في تحقيق العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار على مر السنين.


وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر  أن مصر تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وعودة الهدوء والاستقرار و لم تتوانى لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، و لم تكتف فقط بالوساطة الدبلوماسية، بل تقوم ايضاً بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة وكل هذه الجهود تؤكد التزام مصر الدائم بتحقيق السلام وحماية المدنيين في غزة .


وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر ستظل داعمة للسلام والاستقرار وستواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية و تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة التي تصدر من بعض وسائل الإعلام الغربية والتي تسعى إلى عرقلة السلام في المنطقة .

رضا فرحات المؤتمر الوساطة المصرية

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