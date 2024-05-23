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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: توفير كل إمكانيات النجاح لبعثتي مصر في أولمبياد باريس

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع عدد من أعضاء شركة بوما، والتي تقوم برعاية ملابس بعثة مصر الأولمبية والبارالمبية، وذلك خلال مشاركة مصر في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة بباريس.

أكد وزير الشباب والرياضة على حرصه الشديد من أجل توفير كافة سبل النجاح للبعثة المصرية، موضحاً ان العمل يتم على قدم وساق مع جميع الاطراف المعنية لضمان مشاركة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

كما توجه صبحي بالشكر لشركة بوما على دعمها المتواصل لرياضة مصر، وحرصها على توفير أفضل الملابس لبعثتنا، موضحاً أن رعاية شركة بوما لملابس البعثة الأولمبية والبارالمبية، يعكس مدي اهتمام الشركة بالرياضة وخاصة في مصر لما لها من مكانة دولية واقليمية كبيرة.

 

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