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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. إصابة فنان شهير بالسرطان.. مي سليم تنجو من حادث مروع

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

 

 

نانسي عجرم تقدم واجب العزاء في مصمم الشعر طوني صوايا .. صور

 

حرصت الفنانة نانسي عجرم علي تقديم واجب العزاء في مصمم الشعر الشهير طوني صوايا ، وظهرت عليها ملامح الحزن الشديدة . 

ونشر برنامج et بالعربي فيديو للفنانة نانسي عجرم اثناء تقديمها العزاء لاسرة الراحل طوني صوايا. 

 


قرار من مصطفي كامل بشأن الأيتام من أبناء أعضاء نقابة الموسيقيين

 

كشف الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن قرار جديد يخص أبناء الراحلين من اعضاء النقابة . 

وقال مصطفي كامل : الساده الزملاء ….. قرااااااار هااااااام  من منطلق المسئولية ورد الجميل وابتغاء مرضاة الله وكفالة أبناء زملائنا الأيتام  قررنا نحن النقيب العام ومجلس الإدارة  ضرورة تخصيص أسبوع كامل مجاني ( ٨ أيام ) مقسمة علي رحلتين  من بداية المصيف لبعض الأسر التي فقدت الأب والزميل ورب الأسرة من زملائنا الراحلين.  

 

لمدة 7 أيام.. تعرف علي موعد عرض فيلم «وحشتيني» في مصر

 

كشف المخرج تامر روجلي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” عن موعد طرح فيلم “وحشتيني” (العودة إلى الإسكندرية سابقا)، في مصر. 

إصابة فنان لبناني شهير بـ سرطان الكلى

بعد إحاله البطل للنيابة.. فيلم شهر زي العسل يتصدر نسب المشاهدة عربيا

 

سواق ضربهم وجري.. مي سليم تتعرض لحادث بسيارتها

 

كشفت الفنانة دانا شقيقة الفنانة مي سليم عن تعرض الأخيرة لحادث سير كبير، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وقالت دانا حمدان : الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ربنا  نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري. هي بخير ودا اهم حاجة بس بجد بعض سواقين الترلات والميكروباصات بيبقو نازلين ينتحرو وما بيهمش ارواح الغير حسبي الله ونعم الوكيل. 

 

بطولة غادة عبد الرازق.. إيرادات فيلم "ثاني ثاني" في أول أيام عرضه

 

حقق فيلم “ ثاني ثاني ” من بطولة الفنان غادة عبد الرازق والفنان بيومي فؤاد، إيرادات بلغت  54,343  جنيها في أول أيام عرضه في السينمات المصرية.

ويقدم فيلم تاني تاني، حدوتة كوميدية مختلفة بتوليفة من النجوم الذين يظهرون بأدوار مختلفة ومغايرة تماماُ عن التي اعتاد الجمهور على مشاهدتهم فيها.

 

إصابة فنان لبناني شهير بـ سرطان الكلى

 

اعلن المطرب اللبناني ريان عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستجرام ” عن إصابته بمرض السرطان . 

 

الفنانة نانسى عجرم الفنانة مي سليم الفنان مصطفى كامل تامر روجلي دانا حمدان شهر زي العسل

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