أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت انه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة خلال النهار على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، معتدلا على شمال البلاد، مائلا للحرارة على جنوبها.



وتتراجع درجات الحرارة ليلا على القاهرة حوالى 15 درجة ،إذ تسجل العظمى على القاهرة 39 فيما تهبط خلال ساعات الليل إلى 24 درجة فقط .



وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة يومى الجمعة والسبت ولكنها قالت إن هذا الانخفاض خادع لأن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع مرة أخرى يوم الأحد لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 36 درجة وتصل على جنوب الصعيد إلى 40 درجة.

وتتراوح درجات الحرارة على باقي المناطق بين 34 و37 درجة مئوية، ومع تقدم أيام الأسبوع قد ترتفع الحرارة أيضًا إلى درجات عالية، لتصل على جنوب الصعيد إلى 44 درجة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.



و أشارت الأرصاد الى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لذا يرجى عدم التعرض المباشر لها .وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه الباردة على مدار اليوم.



كما نصحت المواطنين باستخدام أغطية الرأس. وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

وتأجيل المشاوير غير الضرورية لبعد ساعات الذروة، كما نصحت وزارة الصحة المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة.



وقالت إنه فى حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.



وعن اهم الظواهر الجوية المؤثره فى طقس اليوم

فهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

و نصحت الهيئة المواطنين من مرضى الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات فى الشوارع حرصا على سلامتهم.

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