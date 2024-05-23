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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توصلنا ونشرب حاجة .. خطف سائق أوبر في الجيزة

سائق أوبر
سائق أوبر

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة عصابة سيارات أوبر، المكونة من فتاتين وشابين والذين استدرجوا سائق أوبر لسرقة هاتفه منه في منطقة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من سائق أوبر أفاد فيه بقيام فتاتين باستدراجه لتوصيلهم وافتعال مشكلة معه عن طريق شابين ثم سرقة هاتفه المحمول والفرار هاربين بالهاتف المحمول.

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وقرر سائق أوبر أنه التقى الفتاتين في أحد مناطق الجيزة وطلبوا منه توصيلهم ووافق بالفعل، ثم بعد الركوب معه طلبوا منه شراء مشروب من كشك وأثناء التوقف أمام الكشك ظهر شابين وقاموا بافتعال مشكلة معه ثم قامت الفتيات بسرقة هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الفتاتين وتبين أنهم سابق اتهامهم في قضايا كما تم القبض على الشابين المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة تفصيليا.

الجيزة الهاتف المحمول سائق أوبر سرقة هاتفه المحمول سرقة هاتف مديرية امن الجيزة

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