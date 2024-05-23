ميدو: هذا اللاعب الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الترجي

صرح أحمد حسام " ميدو " نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنه لابد من الإستفادة من فوز لاعبي الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لحصد العديد من البطولات وهذا الأمر يبنى ثقة كبيرة بين الجمهور ومجلس الإدارة الحالى ".

وأوضح أحمد حسام " ميدو " خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" جمهور الأهلى الحقيقى سوف يتواجد فى مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق الأحمر أمام الترجى التونسى مثلما حدث مع فريق الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية ".

وأشار أحمد حسام ميدو " : فريق الترجى التونسى تطوير بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث الجهاز الفنى لديه حالة جيدة بسبب نتيجة مباراة الذهاب لأنه يخشى تسجيل فريق الأهلى هدف فى مرماه بتونس.

وأضاف أحمد حسام " ميدو " : الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة السويسرى كولر يحتاج للحديث مع اللاعبين قبل مواجهة الترجى والحذر من الإندفاع الهجومي والاحتفاظ بالتوازن بين المهام الدفاعية والهجومية .

وتابع أحمد حسام " ميدو " : الأنسب لتشكيل الأهلى المهاجم وسام أبو على على حيث يمتلك موهبة عالية جداً برفقة الجنوب أفريقى بيرسى تأو الذى يمتلك خبرات كبيرة فى المباريات الكبيرة وحسين الشحات و كريم فؤاد من أفضل العناصر لتعويض غياب التونسى على معلول.

واختتم أحمد حسام " ميدو " حديثه : من الصعب حاليا العودة للتدريب مرة أخرى بسبب انشغالى ببعض المشاريع الخاصة بكرة القدم سوف تخدم الكرة المصرية مستقبلاً.