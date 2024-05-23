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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحقيق في واقعة العثور على مومياء أثرية بأسوان

موقع العثور على مومياء
موقع العثور على مومياء أثرية

بدأت النيابة العامة بأسوان تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحام العام لنيابات أسوان تحقيقاتها فى العثور على مومياء أثرية بمدينة أسوان داخل جوال ، واستدعت النيابة مسئولى الآثار لسؤالهم حول الواقعة ، وتحديد الحقبة الزمنية للمومياء وبيان أثريتها .

كانت أجهزة الأمن عثرت على المومياء بالقرب من مزلقان الطب البيطرى بشارع السماد شرق مدينة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 1253 لسنة 2024 إدارى قسم ثان أسوان.

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مومياء

وأكدت تحقيقات النيابة بناء على سماع أقوال مفتشى ومسئولى الأثار على أثرية المومياء أن المومياء فى حالة تهتك، وغير مكتملة ، كما تبين أن الرأس مفصولة عن الجسد، وأنها ملفوفة بلفائف كتانية ، كما يرجح أنها من العصر المتأخر أحد عصور الدولة المصرية القديمة، كما يعد هذا الأثر من السلالات البشرية، التابعة للحضارة المصرية القديمة، فضلاً عن أن الأثر خاضع لقانون حماية الأثار رقم 49 لسنة 2016 والقرار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته .

وقررت النيابة تسليم الأثر ( المومياء) للمخزن المتحفي التابع لمنطقة آثار أسوان والنوبة، كما استعجلت تحقيقات المباحث حول الواقعة.

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