برلماني: أكاذيب إسرائيل تجاه مصر لن تغير موقف الدولة الداعم للقضية الفلسطينية

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأكاذيب التي تروجها دولة الإحتلال الإسرائيل المستمرة، بشأن موقف مصر من القضية الفلسطينية، وعرقلتها لدخول المساعدات، محاولة فاشلة وبائسة ولن تنجح.

وأضاف بدوي، أن هناك بعض وسائل الإعلام الغربية التي تساند إسرائيل تسعي إلى ترويج هذه الأكاذيب، موضحا أن هذه الخطة الإعلامية الممنهجة من إسرائيل هي محالة للضغط على مصر بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية من بداية الأحداث، وبسبب أيضا رفضها لعملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لن ترضخ لهذه الضغوط، وستبذل كافة الجهود حتي تتوقف هذه الحرب، وينال الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته، مشيرا إلى أن نجاح مصر فى حشد المجتمع العالمي تجاه القضية الفلسطينية، أغضب إسرائيل كثيرا.

ولفت إلى أن يظل الجهد السياسي والدبلوماسي الضخم الذي بذلته الدولة المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف داخل الأمم المتحدة، كل ذلك أسهم في حراك كبير في تغير المواقف الدولية وتزايد قناعة كتلة دولية متزايدة لأهمية الاعتراف بالقضية الفلسطينية.