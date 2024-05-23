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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 200 أستاذ واستشاري.. انطلاق المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية للجهاز الهضمي

صدى البلد

انطلقت اليوم الخميس، جلسات المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية للجهاز الهضمي، والذى ينعقد على مدار اليوم وغدًا الجمعة، بحضور 200 من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين والأخصائيين.

وقال الدكتور طارق يوسف أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب عين شمس سكرتير عام الجمعية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقدم وجبة علمية من أحدث ما تم التوصل إليه والتوصيات الخاصة بأمراض الجهاز الهضمى والكبد وأورام الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الجهاز الهضمى، ويسلط الضوء على الجديد فى علاج  الأمراض الشائعة بالمجتمع المصرى مثل قرحة المعدة وارتجاع المرئ والتهابات القولون المناعية واورام الكبد والقولون، من خلال 24 جلسة علمية على مدار اليومين.

وأشار إلى أن المؤتمر يعتمد هذا العام على التفاعل بين الجهاز الهضمى والكبد والأجهزة الأخرى بالجسم، للخروج بتوصية هامة وهى التشخيص المعتمد على رأى الفريق الطبى من مختلف التخصصات من بعض الأمراض التى تستدعى ذلك.

وأضاف أن جلسات المؤتمر ستناقش كل ما يخص أمراض المعدة والمرىء والقولون والقولون المناعى وأورام القولون، وعرض لحالات ومناقشتها مع كبار الأساتذة والاستشاريين.

كما يسلط المؤتمر الضوء على المبادرات الرئاسية التى تتم فى مصر من خلال وزارة الصحة، الخاصة أورام القولون المختلفة والتشخيص المبكر والعلاج وعرض ما وصلت إليه المبادرة، وطرق تشخيص وعلاج أورام القولون وأورام الكبد.

وأوضح الدكتور طارق يوسف، أن المؤتمر يهتم بشباب الأطباء، وهناك جلسات للتدريب العملى على المناظير التشخيصية والعلاجية والتداخلية والموجات فوق الصويتىة وما استحث فيها من تقنيات.

كما سيتم تدريب تمريض المناظير من مختلف المستشفيات على التقنية الحديثة والاستخدام وشروط مكافحة العدوى والجودة للاستخدام الأمثل وخدمة المريض.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش وضع خطوط استرشادية مصرية فى تخصص الجهاز الهضمى والكبد، تناسب الطبيب والمريض والمجتمع المصرى، والخروج بتوصيات فى هذا الشأن ورفعها للجمعية الطبية المصرية، الجمعية الأم للجمعيات الطبية فى مصر، والتى تشرف على وضع خطوط استرشادية مصرية للتخصصات الطبية.

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