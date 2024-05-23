خبير يكشف تأثير كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري

أكد دكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية وضعت برنامجا للإصلاح الاقتصادي في عام 2019، حققت معدلات نمو إيجابية، ولكن مع أزمة كورونا، تحملت الدولة تلك الجائحة بالنيابة عن المواطن ولم نشعر بأثارها السلبية.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير، مما ساهم في رفع معدلات التضخم، وتم إتخاذ قرارات إصلاحية منها رفع أسعار الفائدة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك 9 ملايين لاجئ أتوا إلى مصر، مؤكدا أن الزيادة في أعداد اللاجئين تضغط على موارد الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج، ولكن لا بد من مساهمة القطاع الخاص.