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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن في جنازة مصمم الشعر طوني صوايا

صدى البلد

حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة مصمم الشعر الشهير طوني صوايا، الذي رحل عن عالمنا الساعات الماضية بشكل مفاجئ.


ومن أبرز الحضور جنازة طوني صوايا الفنانة نانسي عجرم، نجوى كرم، مايا دياب، سعيد الماروق، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، وغيرهم من نجوم الفن

توفى مصفف الشعر اللبناني طونى صوايا، اليوم بشكل مفاجئ، ما سبب صدمة لكل محبيه في الوسط الفني.

 

خبر وفاة مصفف الشعر طوني صوايا يصدم الوسط الفني
 

ويعتبر طونى مصفف شعر لأبرز النجمات العرب، ومنهن "أحلام ونانسى عجرم وأصالة ومايا دياب ونجوى كرم وشمس الكويتية ونادين نسيب نجيم".. وغيرهن الكثيرات

ولم تصدق مايا دياب خبر وفاة مصفف الشعر، وقد علقت على صورة تجمعها بطوني عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "لا ما كنت عارفة إنها آخر صورة لينا كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه على حالك وإنت ما انتبهت وموت يا أطيب قلب وأكرم نفس أدفى إنسان يا صادق يا محب يا قلبي أنت".

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وتابعت: "يا رفيقي، يا رفيق الدرب .. أنت معنى الحب والصداقة والدعم وكاتم الأسرار.. أنت اللي ما بتتكرر أنت مثل النسمة الحلوة، أنت كل صفة حلوة، الصادق الصدوق اللي ايديك ما كانت بس على شعري إيديك غمروني بمحبة ما لها مثيل يا طوني رح ضل عم بسمع ضحكاتك وكلماتك الحلوة لآخر الدنيا".

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