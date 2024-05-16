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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

احمد عدوية وزوجته
احمد عدوية وزوجته

توفيت ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب  أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

 


وكانت زوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف تحدثت عن رحلة البدايات وكيفية انتقاء الكلمات والأعمال الخاصة به قائلة : تبناه الأستاذ مأمون الشناوي وعاطف منتصر  بالإضافة لشخص يدعى حسن أبو عتمان وهو شاعر بالإضافة لحسن أبو السعود .

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وعلق عدوية قائلا: "الشاعر  حسن ابو عتمان شاعر كتب لي الكثير من الأغاني الناجحة منها سلامتها أم حسن  وهو رفيق  العمر قائلا : أنا اللي كنت بختار الأغاني  والكلمات "، لتعلق زوجته : عدوية لازم يختار على أساس الاحساس  وقربها للناس".

السح الدح إمبو

وعن وجود كلمات غريبة  في بعض الاغاني حينها لم تكن مفهومة مثل السح الدح إمبو   قالت : "  هذا هو الاختلاف أنه إختار طريق مختلف حينها ليقوم بالغناء عندما كان الشائع غناء الأطلال  وغنى عكس الناس وده الاختلاف واعتقد ده أحد عوامل النجاح "


وعن  مصدر كلمة " السح الدح إمبو"  قال عدوية  : " إبن أختي  "

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