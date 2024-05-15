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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالفيديو.. مودي جمال نجم "ذا فويس" يطرح أغنية "رجالة"

مودي جمال
مودي جمال

طرح المطرب مودي جمال نجم برنامج "ذا فويس" أغنية "رجالة" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع مصطفي رؤوف وعبدالوهاب الرافعي.

يذكر أن مودى جمال بالموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" ووصل إلى المرحلة النهائية من البرنامج، كما شارك فى مسابقة نجم الخليج وقدم العديد من الاغاني الخليجية التي حققت انتشار واسع مثل "كان ودي" و اغنية "الغربة".

يذكر ان بداية مودي جمال كانت أغنية "متحلمش" فى فيلم "زكى شان" للنجم احمد حلمي وياسمين عبدالعزيز، وقد سبق له تقديم بعض الألحان التى حققت نجاحاً، ومنها "هو أنا أنسى"، للمطرب الكبير هانى شاكر والمطربة لطيفة، ليلى غفران وعبدالفتاح الجرينى.
 

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