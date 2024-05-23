عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

سيارات جديدة بالسوق
سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها، سيتروين C5 اير كروس ، وكيا جراند سيراتو ، وام جى ار اكس 5 بلس ، وميتسوبيشي اكليبس كروس ، وفورد فوكس .

سيارات جديدة بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس.. تعرف على الأسعار

أرخص 3 سيارات لا تتعدى الـ100 ألف جنيه.. تعرف عليها

- فورد فوكس موديل 2023 :

 سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

تستمد سيارة فورد فوكس موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 151 نيوتن/متر ، وبها قوة 120 حصان .

تبدأ أسعار سيارة فورد فوكس موديل 2023 من مليون و 290 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 385 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 :

 سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

قوة سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 تصل الي 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 63 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 265 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 395 ألف جنيه .

- ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 :

 سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

سعه خزان وقود سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 يصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دورانها يصل الي 275 نيوتن/متر ، وبها قوة 171 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

- كيا جراند سيراتو موديل 2023 :

 سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

قوة سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تصل الي 130 حصان، وتصل سرعتها من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 219 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 279 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

 سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

تصل سرعة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الي 201 كم/ساعة، وبها قوة 165 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 865 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 940 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 60 ألف جنيه .

سوق السيارات المصرى ميتسوبيشي اكليبس كروس فورد فوكس كيا جراند سيراتو سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

مواصفات تويوتا ياريس كروس الجديدة

سكودا اوكتافيا A8 الجديدة تباع بهذه الأسعار

أسعار نيسان قشقاي 2024 بالسوق المصري

بعد التخفيضات.. سيارات جديدة بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

شاهد| رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

مواصفات هافال جوليان الفيس ليفت بمصر

ترشيحاتنا

كعكة عيد ميلاد تثير جدلا بأستراليا.. تحمل شعار حماس وصورة أبو عبيدة

مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم حجم المخطط ضد مصر وأبعاده

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-