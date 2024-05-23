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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات|سكودا أوكتافيا A8 الجديدة تباع بهذه الأسعار.. مواصفات تويوتا ياريس كروس الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة ، نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ويوجد الان اقبال من المواطنين على شراء السيارات الجديدة وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

تنتشر داخل سوق السيارات المصري باقة منوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارات نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وتضم تلك السيارات العديد من المميزات المتطورة تعمل على راحة قائدها وركابها .

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الجديد تويوتا ياريس كروس، وتنتمي  ياريس كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

أعلنت شركة أوبل الألمانية عن طرازها الجديد أوبل فرونتيرا، وتنتمي فرونتيرا  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.

أعلنت شركة هوندا عن إصداراها الجديد هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد ، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات السيدان، حصلت سيفيك موديل  2025 على واجهة أمامية جديدة وشبك محدث.

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