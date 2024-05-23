شاهد| هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

أعلنت شركة هوندا عن اصداراها الجديد هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد ، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات السيدان ، حصلت سيفيك موديل 2025 علي واجه أمامية جديدة وشبك محدث.

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

- محرك هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، يعمل بجانب محركين كهربائيين ، ينتجوا قوة تصل الي 200 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 315 نيوتن/متر .

- مواصفات هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

زودت سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد بـ أربع مستويات من الكبح المتجدد ، وبها نظام تعليق ، ونظام ضبط محدد للمساعدة في تحسين جودة الركوب مع تقليل الضوضاء ، وبها مستشعر ضوضاء واهتزاز .

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

تحتوي سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد علي فتحات جانبية على الصداد الأمامي بتصميم عمودي ، وتم تغيير الشبك السفلي الذي تحمله مقدمته السيارة.

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

بالإضافة إلي أن سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد تمتلك مصابيح أمامية بنفس لون الهيكل، وجناح أسفل الصدادات ، وبها مصابيح خلفية داكنة .