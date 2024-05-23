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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

هوندا سيفيك 2025
هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

أعلنت شركة هوندا عن اصداراها الجديد هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد ، وتنتمي سيفيك  لفئة السيارات السيدان ، حصلت سيفيك موديل  2025 علي واجه أمامية جديدة  وشبك محدث.

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

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- محرك هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، يعمل بجانب محركين كهربائيين ، ينتجوا قوة تصل الي 200 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 315 نيوتن/متر .

- مواصفات هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد  :

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

زودت سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد  بـ أربع مستويات من الكبح المتجدد ، وبها نظام تعليق ، ونظام ضبط محدد للمساعدة في تحسين جودة الركوب مع تقليل الضوضاء ، وبها مستشعر ضوضاء واهتزاز  .

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

تحتوي سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد علي فتحات جانبية على الصداد الأمامي بتصميم عمودي ، وتم تغيير الشبك السفلي الذي تحمله مقدمته السيارة.

هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

بالإضافة إلي أن سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد تمتلك مصابيح أمامية بنفس لون الهيكل، وجناح أسفل الصدادات ، وبها مصابيح خلفية داكنة .

شركة هوندا هوندا سيفيك هوندا سيفيك موديل 2025 مواصفات هوندا سيفيك موديل 2025 محرك هوندا سيفيك موديل 2025

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