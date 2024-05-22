عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد التخفيضات.. سيارات جديدة بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

بعد التخفيضات ...
بعد التخفيضات ... سيارات جديدة بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وجاءه تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة خصوصا بعد تراجع الأسعار من ضمنها، تويوتا بيلتا، وساوايست A5 ، وسوزوكى سويفت، وسكودا فابيا، وشيرى تيجو 7  .

بمليون جنيه .. سيارات جديدة بالسوق المحلية بعد تراجع الأسعار

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

سعه خزان وقود تويوتا بيلتا موديل 2023 يصل الي 43 لتر ، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 103 حصان .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

- ساوايست A5 موديل 2023 :

تحصل سيارة ساوايست A5 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 120 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

تباع سيارة ساوايست A5 موديل 2023 بالسوق المصري بفئه واحدة سعرها 725 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

تحتاج سوزوكى سويفت موديل 2024 الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 107 نيوتن/متر ، وقوة 84 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 704 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

- سكودا فابيا موديل 2023 :

تصل سرعة سكودا فابيا موديل 2023 القصوى الي 205 كم/ساعة، وبها قوة 110 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 100 سي سي ، ويل سعه خزان وقودها الي 40 لتر .

تتواجد سيارة سكودا فابيا موديل 2023 بالسوق المصري بفئه واحدة ويصل سعرها الي 785 ألف جنيه .

- شيرى تيجو 7 موديل 2023 :

سرعة شيرى تيجو 7 موديل 2023 القصوى تصل الي 180 كم/ٍاعة ، وتنتج قوة 145 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل عزم دورانها الي 210 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

سوق السيارات المصرى ساوإيست A5 سوزوكي سويفت تويوتا بيلتا موديل 2023 سوزوكي سويفت موديل 2024 تراجع الاسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

مواصفات هافال جوليان الفيس ليفت بمصر

انخفضت 100 ألف جنيه ..أسعار سوبارو فورستر 2024 الجديدة

تراجعت 80 ألف جنيه ..أرخص سيارة سيدان 2024 في مصر

بمليون جنيه .. سيارات جديدة بالسوق المحلية بعد تراجع الأسعار

تويوتا هايلكس الكهربائية تظهر لأول مرة.. شاهد

مواصفات إم جي 1 الجديدة بالسوق المصري

نصائح لتحسين رائحة المقصورة الداخلية بالسيارات.. تعرف عليها

سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بهذه الأسعار

ترشيحاتنا

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

بـ 6000 جنيه .. موبايل Realme رائع مش هتعرف تفرقه عن iPhone

سفير إيران في مكتب وزير الداخلية السعودي.. لهذا السبب

خطوات ورابط التقديم لـ رياض الأطفال حكومي 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

أوف شولدر.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-