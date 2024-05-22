بعد التخفيضات ... سيارات جديدة بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وجاءه تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة خصوصا بعد تراجع الأسعار من ضمنها، تويوتا بيلتا، وساوايست A5 ، وسوزوكى سويفت، وسكودا فابيا، وشيرى تيجو 7 .

- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

سعه خزان وقود تويوتا بيلتا موديل 2023 يصل الي 43 لتر ، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 103 حصان .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

- ساوايست A5 موديل 2023 :

تحصل سيارة ساوايست A5 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 120 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

تباع سيارة ساوايست A5 موديل 2023 بالسوق المصري بفئه واحدة سعرها 725 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

تحتاج سوزوكى سويفت موديل 2024 الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 107 نيوتن/متر ، وقوة 84 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 704 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

- سكودا فابيا موديل 2023 :

تصل سرعة سكودا فابيا موديل 2023 القصوى الي 205 كم/ساعة، وبها قوة 110 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 100 سي سي ، ويل سعه خزان وقودها الي 40 لتر .

تتواجد سيارة سكودا فابيا موديل 2023 بالسوق المصري بفئه واحدة ويصل سعرها الي 785 ألف جنيه .

- شيرى تيجو 7 موديل 2023 :

سرعة شيرى تيجو 7 موديل 2023 القصوى تصل الي 180 كم/ٍاعة ، وتنتج قوة 145 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل عزم دورانها الي 210 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 تباع بسعر 795 ألف جنيه .