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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يتابع تشغيل الشبكة القومية للغازات ويستعرض خطط تعزيز كفاءتها

صدى البلد

تابع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من داخل المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (ناتا)،الذي يعمل على مدار 24 ساعة، الموقف التشغيلي للشبكة وانتظام تأمين وضخ إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لقطاعات الاستهلاك الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد، والمصانع، علاوة على الوقوف على الإجراءات المتبعة لتوفير الإمدادات ومتطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعي والوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد.


كما تم خلال جولة الوزير بمركز التحكم القومي، الذي تقوم شركة جاسكو بتشغيله، استعراض سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.


وخلال الزيارة، عقد الملا اجتماعًا موسعًا بحضور رئيسي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجاسكو وقيادات شركة جاسكو، تم خلاله استعراض المشروعات المخططة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية كشريان نقل الغاز الطبيعي وإمداده للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي، علاوة على جهود الاستغلال الأمثل للبنية التحتية من شبكات وتسهيلات الغاز الطبيعي والعمل على تعظيم الاستفادة منها في استقبال وتداول الغاز في إطار خطط التوسع الإقليمي واستثمار البنية التحتية.
 

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