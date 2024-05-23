إيران أصبحت أكثر احتمالاً لامتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى

أشار الدكتور جون غازفينيان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا، إلي أن أثار الموت المفاجئ للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في أعقاب تبادل عسكري مكثف مع إسرائيل، يطرح سؤالاً ملحاً: هل يكون عام 2024 هو العام الذي تقرر فيه إيران متابعة الأسلحة النووية؟

ووفقا لمقاله في نيويورك تايمز، حتى الآن، لم تتخذ إيران قراراً ببناء سلاح نووي، على الرغم من امتلاكها الموارد والقدرات اللازمة. ومن المحتمل أن تؤدي وفاة رئيسي إلى تمكين المتشددين الذين هم أقل معارضة لاستخدام الأسلحة النووية. وحتى قبل وفاة رئيسي، كانت التوترات مع إسرائيل قد غيرت بالفعل موقف طهران. وألمح كمال خرازي، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة إذا تعرض وجود إيران للتهديد، مما يمثل تحولا ملحوظا عن موقف إيران السابق.

لقد كانت علاقة إيران بالتكنولوجيا النووية معقدة على الدوام. لقد نجح كل من الشاه محمد رضا بهلوي الموالي للغرب والجمهورية الإسلامية المناهضة لأميركا التي خلفته في إبقاء العالم في حالة تخمين بشأن نواياهما النووية. وعلى الرغم من موقفها الغامض، فقد امتنعت إيران تاريخياً عن تجاوز عتبة التسلح بسبب حسابات استراتيجية. وكان قادة إيران يعتقدون أن الالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على مستوى معين من القدرة النووية من دون التسلح بشكل كامل يوفر التوازن الاستراتيجي الأفضل.

وقد ساعدت هذه الاستراتيجية إيران على تجنب إثارة رد عسكري مباشر مع استمرارها في تأكيد سيادتها وقدراتها التكنولوجية. ومع ذلك، فإن هذا التوازن قد لا يكون كافيا. لقد خلقت سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران على مدى عقدين من الزمن سيناريو تستمر فيه إيران في الاقتراب من القدرة على صنع الأسلحة النووية، جزئياً كإجراء دفاعي وجزئياً كأداة للتفاوض.

لقد تطورت قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم بشكل كبير منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما لم يكن لديها سوى عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي. وقد ساهم إصرار إدارة بوش على "عدم التخصيب"، ومفاوضات إدارة أوباما، وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي، في تحدي إيران والتقدم في برنامجها النووي. واليوم، تمتلك إيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ومخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب، مما دفع البعض داخل البلاد إلى الدعوة إلى استكمال عملية التسلح النووي.

وفي عهد آية الله علي خامنئي، أكدت إيران أن البقاء ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي أمر مفيد. ولكن مع تصاعد العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية، يدعو بعض المتشددين إلى تبني "نموذج كوريا الشمالية" ـ الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والسعي إلى إنتاج قنبلة نووية. وقد أدت فتوى خامنئي الصادرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ضد الأسلحة النووية إلى تقييد هذه الخطوة حتى الآن، لكن الحرس الثوري الإيراني. وقد يدفع (الحرس الثوري الإسلامي) من أجل التراجع عنه.

لقد غيرت وفاة رئيسي المشهد السياسي. ومن الممكن أن يصبح الحرس الثوري الإيراني، الذي يتمتع بنفوذ بالفعل، أكثر هيمنة. وستكون الانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة، التي استلزمها وفاة رئيسي، والخلافة النهائية لآية الله خامنئي المسن، منعطفين حاسمين. ويمكن لدور الحرس الثوري الإيراني في هذه التحولات أن يغير سياسة إيران النووية بشكل حاسم.

لقد كانت استراتيجية التحوط النووي التي تنتهجها إيران هي خط الدفاع المفضل لها ضد التهديدات الخارجية. ومع ذلك، في ظل الانحرافات العالمية والمحلية، بما في ذلك الحرب في غزة والتغييرات المحتملة في القيادة الأمريكية، قد تجد إيران لحظة مناسبة لتعزيز طموحاتها النووية مع الحد الأدنى من العواقب المباشرة.

وفي حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت إيران ستتخذ هذه الخطوة، فإن احتمال اندفاع إيران نحو تصنيع قنبلة نووية يبدو الآن أكثر منطقية من أي وقت مضى. ويتعين على المجتمع الدولي أن يظل يقظاً ومستعداً لهذا التحول المحتمل في استراتيجية إيران النووية.