عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران أصبحت أكثر احتمالاً لامتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى

صدى البلد

أشار الدكتور جون غازفينيان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا، إلي أن أثار الموت المفاجئ للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في أعقاب تبادل عسكري مكثف مع إسرائيل، يطرح سؤالاً ملحاً: هل يكون عام 2024 هو العام الذي تقرر فيه إيران متابعة الأسلحة النووية؟

ووفقا لمقاله في نيويورك تايمز، حتى الآن، لم تتخذ إيران قراراً ببناء سلاح نووي، على الرغم من امتلاكها الموارد والقدرات اللازمة. ومن المحتمل أن تؤدي وفاة رئيسي إلى تمكين المتشددين الذين هم أقل معارضة لاستخدام الأسلحة النووية. وحتى قبل وفاة رئيسي، كانت التوترات مع إسرائيل قد غيرت بالفعل موقف طهران. وألمح كمال خرازي، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة إذا تعرض وجود إيران للتهديد، مما يمثل تحولا ملحوظا عن موقف إيران السابق.

لقد كانت علاقة إيران بالتكنولوجيا النووية معقدة على الدوام. لقد نجح كل من الشاه محمد رضا بهلوي الموالي للغرب والجمهورية الإسلامية المناهضة لأميركا التي خلفته في إبقاء العالم في حالة تخمين بشأن نواياهما النووية. وعلى الرغم من موقفها الغامض، فقد امتنعت إيران تاريخياً عن تجاوز عتبة التسلح بسبب حسابات استراتيجية. وكان قادة إيران يعتقدون أن الالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على مستوى معين من القدرة النووية من دون التسلح بشكل كامل يوفر التوازن الاستراتيجي الأفضل.

وقد ساعدت هذه الاستراتيجية إيران على تجنب إثارة رد عسكري مباشر مع استمرارها في تأكيد سيادتها وقدراتها التكنولوجية. ومع ذلك، فإن هذا التوازن قد لا يكون كافيا. لقد خلقت سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران على مدى عقدين من الزمن سيناريو تستمر فيه إيران في الاقتراب من القدرة على صنع الأسلحة النووية، جزئياً كإجراء دفاعي وجزئياً كأداة للتفاوض.

لقد تطورت قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم بشكل كبير منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما لم يكن لديها سوى عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي. وقد ساهم إصرار إدارة بوش على "عدم التخصيب"، ومفاوضات إدارة أوباما، وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي، في تحدي إيران والتقدم في برنامجها النووي. واليوم، تمتلك إيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ومخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب، مما دفع البعض داخل البلاد إلى الدعوة إلى استكمال عملية التسلح النووي.

وفي عهد آية الله علي خامنئي، أكدت إيران أن البقاء ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي أمر مفيد. ولكن مع تصاعد العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية، يدعو بعض المتشددين إلى تبني "نموذج كوريا الشمالية" ـ الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والسعي إلى إنتاج قنبلة نووية. وقد أدت فتوى خامنئي الصادرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ضد الأسلحة النووية إلى تقييد هذه الخطوة حتى الآن، لكن الحرس الثوري الإيراني. وقد يدفع (الحرس الثوري الإسلامي) من أجل التراجع عنه.

لقد غيرت وفاة رئيسي المشهد السياسي. ومن الممكن أن يصبح الحرس الثوري الإيراني، الذي يتمتع بنفوذ بالفعل، أكثر هيمنة. وستكون الانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة، التي استلزمها وفاة رئيسي، والخلافة النهائية لآية الله خامنئي المسن، منعطفين حاسمين. ويمكن لدور الحرس الثوري الإيراني في هذه التحولات أن يغير سياسة إيران النووية بشكل حاسم.

لقد كانت استراتيجية التحوط النووي التي تنتهجها إيران هي خط الدفاع المفضل لها ضد التهديدات الخارجية. ومع ذلك، في ظل الانحرافات العالمية والمحلية، بما في ذلك الحرب في غزة والتغييرات المحتملة في القيادة الأمريكية، قد تجد إيران لحظة مناسبة لتعزيز طموحاتها النووية مع الحد الأدنى من العواقب المباشرة.

وفي حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت إيران ستتخذ هذه الخطوة، فإن احتمال اندفاع إيران نحو تصنيع قنبلة نووية يبدو الآن أكثر منطقية من أي وقت مضى. ويتعين على المجتمع الدولي أن يظل يقظاً ومستعداً لهذا التحول المحتمل في استراتيجية إيران النووية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

تراجع عن 2700 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وعيار21 مفاجأة

رسميا الآن| تراجع يضرب سعر الدولار بالبنوك والأخضر يفقد 4 جنيهات

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

متحدث التعليم: خبر عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 .. بعد قليل

مليار و600 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

ترشيحاتنا

البلشي: رئيس الوزراء وعد بدراسة الحلول لتنفيذ جميع مطالب الجماعة الصحفية

القبض على السائق المتحر..ش بالفنانة هلا السعيد

شاهد .. مداهمة سفينة بـ شحنة كوكايين بـ 1.6 مليار جنيه

بيسكوف: روسيا متمسكة بموقف الاتحاد السوفييتي بشأن فلسطين

الأزهر: إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة شجاعة

15.7 مليار دولار.. مدبولي يترأس اجتماع "وحدة الصين" لبحث التعاون المشترك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

لمدة 7 أيام.. تعرف علي موعد عرض فيلم «وحشتيني» في مصر

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-