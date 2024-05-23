سعيد الصالح يتعرض لأزمة صحية ويوجه رسالة لجمهوره

تعرض الفنان سعيد الصالح لأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى مصر الدولي، ونشر صورته من داخل المستشفى.

ووجه سعيد الصالح الشكر لكل من سأل عليه من الفنانين والنجوم، مشيرًا إلى أن الكثير من الدعوات والرسائل من زملائه وصلت له.

شارك الصالح في مسلسل نجيب زاهي زركش الذي عرض عام 2021، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشارك فيه كل من أنوشكا، محمود محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد يسري، نهى عابدين، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، مفيد عاشور، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

وقبلها شارك الفنان سعيد الصالح في مسلسلي بحر وزلزال اللذين عرضا عام 2019، ومسلسل بحر من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح، وشارك فيه كل من ماجد المصري، دياب، حنان سليمان، حسني شتا، عبد الرحمن أبو زهرة.