منتخب مصر للسلة يهزم إيران في افتتاح بطولة بيروت الدولية الودية

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال فوزا مثيرا على نظيره الإيراني بنتيجة 60-59، في افتتاح مشواره ببطولة بيروت الدولية الودية، التي تقام في الفترة من 21 حتى 27 يوليو الجاري، ضمن استعداداته لخوض بطولة الأفروباسكت.

وجاءت نتائج الأشواط الأربع كالتالي:

- الفترة الأولى: 17-12

- الثانية: 31-24

- الثالثة: 49-40

- الرابعة: 60-59

ويشارك في البطولة كل من: عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف أبو شوشة، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، محمد طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، وياسين نصر.

يرأس البعثة مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يقود الجهاز الفني محمد الكرداني، ويعاونه كل من محمد سليم ورامي جنيدي وأحمد الجارحي، إلى جانب طاقم إداري وطبي وتحليلي متكامل.

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة الأفروباسكت المقررة في أنجولا من 12 إلى 24 أغسطس، حيث يتواجد ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مالي، السنغال، وأوغندا.

ويبدأ منتخب مصر مواجهاته في البطولة أمام مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي السنغال في 14، ويختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.