عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفصل في اتهام زوج مذيعة شهيرة بالتسبب في مصرع جاره.. الأحد

الفصل في اتهام زوج
الفصل في اتهام زوج مذيعة شهيرة بالتسبب في مصرع جاره.. الأحد

تصدر محكمة جنح النقض، بعد غد الأحد 26 مايو 2024، الحكم على زوج مذيعة، بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب مع التحفظ عليه.

اقرأ ايضًا : 

txt

عامل يشعل مسكن والدة صديقه بـ«ولاعة» لسبب غريب..وحكم رادع من «جنايات القاهرة»

txt

السجن 3 سنوات لسائق أحدث عاهة مستديمة لعامل في دار السلام

txt

تسليم شهادات ختام 3 دورات تدريبية في هيئة النيابة الإدارية.. صور

txt

المشدد 15 عامًا لميكانيكى سيارات شرع في إنهاء حياة قريبته وسرق أموال نجلها

كان قد سلم زوج المذيعة نفسه للمحكمة بدار القضاء العالى وذلك قبل نظر طعنه على حبسه لتسببه فى مصرع جاره بواسطة كلب، وشهدت الجلسة حضور زوجته وبعض أقاربه.

وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية  استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، فى اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب فى مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.

اقرأ ايضًا : 

txt

إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث مدينة الإنتاج».. السبت

txt

انتصار أمام المحكمة السبت.. والسبب سايس

txt

وزير العدل ورئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يتفقدان مسابقة شغل وظائف بمصلحة الخبراء

txt

النيابة الإدارية تكلف المكتب الفني بالوقوف على مدى سلامة تراخيص معدية أبو غالب

txt

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة تعاطي المخدرات في دار السلام

txt

المشدد 3 سنوات لعامل اعتدى على فتاتين وسرقهما في قصر النيل

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

محكمة جنح النقض محكمة النقض زوج مذيعة محاكمة زوج مذيعة شهيرة استئناف زوج مذيعة شهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

وضعتها في مأزق.. فساتين ياسمين صبري تثير الجدل بمهرجان كان السينمائي

بكام الطن النهارده؟ اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

منع لاعب الأهلي من حضور نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي

قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

ترشيحاتنا

تنزانيا.. ‎11 قتـ يلاً في انفجار داخل أحد أكبر المصانع

الفصل في اتهام زوج مذيعة شهيرة بالتسبب في مصرع جاره.. الأحد

4 سنن تسقط ذنوبك في ثالث جمعة من ذي القعدة.. اغتنمها الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مايو 2024

أحمد بلال: أفريقيا أهم ألف مرة من الدوري..وثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق عمرها .. أسماء جلال بفستان عيد ميلادها تثير الجدل

مباراة تمثيلية.. شاهد تطرح بوسترات أبطال مسلسل مفترق طرق قبل عرضه|صور

لقاء الخميسي بفستان يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد طلاقها.. ملابس جوري بكر تلفت الأنظار

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-