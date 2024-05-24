الفصل في اتهام زوج مذيعة شهيرة بالتسبب في مصرع جاره.. الأحد

تصدر محكمة جنح النقض، بعد غد الأحد 26 مايو 2024، الحكم على زوج مذيعة، بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب مع التحفظ عليه.

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كان قد سلم زوج المذيعة نفسه للمحكمة بدار القضاء العالى وذلك قبل نظر طعنه على حبسه لتسببه فى مصرع جاره بواسطة كلب، وشهدت الجلسة حضور زوجته وبعض أقاربه.

وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، فى اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب فى مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.

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وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.