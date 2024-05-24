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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يعلق على فستان هيفاء وهبي في مهرجان كان.. تفاصيل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور خلال مشاركتها في مهرجان كان.

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وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على فستان هيفاء وهبي  في مهرجان كان السينمائي قائلا:"بصراحة كنت ناطر اطلالة هيفاء على نار و كنت حاطت VERYY HIGH EXPECTATIONS لاطلالتها و متوقع شي كتير قوي، بس مع الأسف خاب أملي بالاطلالة."


وتابع:"الستايل و ال MOOD تبع الاطلالة حلوين و الالوان كمان... بس الفستان مش موفق و تحديدا قماشه، يعني التصميم نفسه بقماش مختلف كان طلع بيرفكت، شعر، مكياج و مجوهرات ولا غلطة، و بعطي الاطلالة 6.25/10 لانه هيفاء عندها حضور على ال Red carpet بيشفعلها و ما حدا عنده اياه."

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي أبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي مهرجان كان

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