ناقد موضة يعلق على فستان هيفاء وهبي في مهرجان كان.. تفاصيل

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور خلال مشاركتها في مهرجان كان.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على فستان هيفاء وهبي في مهرجان كان السينمائي قائلا:"بصراحة كنت ناطر اطلالة هيفاء على نار و كنت حاطت VERYY HIGH EXPECTATIONS لاطلالتها و متوقع شي كتير قوي، بس مع الأسف خاب أملي بالاطلالة."



وتابع:"الستايل و ال MOOD تبع الاطلالة حلوين و الالوان كمان... بس الفستان مش موفق و تحديدا قماشه، يعني التصميم نفسه بقماش مختلف كان طلع بيرفكت، شعر، مكياج و مجوهرات ولا غلطة، و بعطي الاطلالة 6.25/10 لانه هيفاء عندها حضور على ال Red carpet بيشفعلها و ما حدا عنده اياه."